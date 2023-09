Ivan Perisić powaznie kontuzjowany. Czeka go długa przerwa

Ivan Perisić doznał poważnej kontuzji. Chorwacji piłkarz zerwał więzadło krzyżowe w kolanie podczas sesji treningowej.

Wielką niewiadomą było jak będzie wyglądał obecny sezon w wykonaniu Tottenhamu. Z klubu odszedł kapitan oraz największa gwiazda zespołu, Harry Kane. Anglik przeszedł do Bayernu Monachium za 100 mln euro. Zmiana nastąpiła również na ławce trenerskiej. W lipcu nowym szkoleniowcem ekipy Kogutów został Ange Postecoglou. Stołeczna drużyna na początku obecnej kampanii spisuje się jednak fantastycznie. Tottenham zajmuje 2. miejsce w Premier League z dorobkiem czterech zwycięstw i jednego remisu. Na początku rozgrywek pokonali między innymi Manchester United 2:0. Wygląda na to, że Koguty stracą piłkarza na bardzo długi czas. Jak donoszą brytyjskie media, Ivan Perisić zerwał więzadło krzyżowe w kolanie podczas sesji treningowej. Lekarze rokują, że Chorwata czeka nawet 6-miesięczna przerwa w grze.

⚪️ @spursofficial will be without Ivan Perisic for the long term pic.twitter.com/yzfy7N2y9i

— Premier League (@premierleague) September 20, 2023