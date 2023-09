Młody piłkarz Barcelony przedłużył kontrakt z klubem

Od kilki dni media informowały o rozmowach między Barceloną a Alejandro Balde w sprawie przedłużenia umowy piłkarza. W środę 19-latek podpisał nowy kontrakt z zespołem aktualnego mistrza Hiszpanii.



Alejandro Balde zostaje na dłużej w Barcelonie

Alejandro Balde jest wychowankiem Barcelony. 19-latek przebił się do pierwszego składu Dumy Katalonii. Boczny obrońca dla drużyny La Liga rozegrał 56 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył siedem asyst. Działacze katalońskiego klubu postanowili nie czekać i przekonać młodego piłkarza do podpisania nowej umowy. W środę FC Barcelona poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Alejandro Balde. Zawodnik związał się z mistrzem Hiszpanii umową obowiązującą do 2028 roku. W kontrakcie gracza widnieje klauzula odejścia gracza w wysokości 1 mld euro.

Kiedy Barcelona rozegra następny mecz?

FC Barcelona po 5. kolejkach La Liga zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem trzynastu pktów. Kolejnym rywalem Katalończyków będzie Celta Vigo. Mecz rozpocznie się 23 września o godzinie 18:30.