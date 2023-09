Legia – Aston Villa 21.09 – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.81 Legia Warszawa vs Aston Villa Obie drużyny strzelą gola TAK Obstaw

Po piłkarskich zmagań w Lidze Mistrzów, gdzie mieliśmy kilka niespodzianek oraz kilka zespołów urządziło sobie festiwal strzelecki czas na Ligę Europy oraz Konferencji. I tutaj już mamy swoich przedstawicieli, ponieważ mistrz Polski – Raków Częstochowa na inaugurację LE zagra w Bergamo z Atalantą, a wicemistrz – Legia Warszawa będzie podejmować przy Łazienkowskiej Aston Villę z Matty Cashem w składzie. Początek tego spotkania zaplanowany jest na godzinę 18:45. „Wojskowi” w grupie mają jeszcze holenderski AZ Alkmaar oraz bośniacki zespół Zrinjski. Legioniści w przeszłości już pokazali, że potrafią utrzeć nosa uznanym markom. Czy tak będzie tym razem? Zapraszam do lektury, znajdziecie w niej moją propozycję bukmacherską!

Legia Warszawa – Aston Villa – typy bukmacherskie

Legia miała trochę dłuższą drogę do gazy grupowej od swojego dzisiejszego rywala i w każdym z tych spotkań byliśmy świadkami ogromnych emocji i zwrotów akcji. Pierwszą przeszkodą były Ordabasy i na ciężkim terenie w Kazachstanie padł remis 2:2. W rewanżu nasi zawodnicy popełniali jednak sporo błędów i sami dali nadzieję rywalom, ale ostatecznie wygrali 3:2. Potem rywalem była Austria Wiedeń, gdzie w Warszawie nie zaczęło się dobrze Legia doznała porażki 1:2, chociaż austriacki rywal nie grał nic specjalnego. W Wiedniu drużyna pokazała charakter, wyciągnęła wnioski i po szalonym spotkaniu i gradzie goli wygrała 5:3. Ostatnią przeszkodą był już duński Midtjylland: na trudnym terenie wyszarpali remis 3:3, a w rewanżu polski zespół awansował dopiero po rzutach karnych. Jak widać, podopieczni Kosty Runjaicia bardzo dużo strzelają, ale także brak szczelności w defensywie. Uważam, że mieli wymagających rywali i to powinno tutaj zaprocentować. Aston Villa rozegrała tylko jedną rundę ze szkockim Hibernian, gdzie praktycznie nie napotkali żadnego oporu i gładko wygrali w dwumeczu aż 8:0. Trzeba pamiętać, że to jest siódma drużyna ubiegłego sezonu Premier League i musimy podejść z pełnym respektem oraz koncentracją. Według mnie Legioniści strzelą bramkę, bo pewnie AV będzie stroną dominującą, jednak nadzieję pokładam w kontrach. Obie drużyny strzelą gola.

Zapowiedź meczu Legia Warszawa – Aston Villa

Jeśli chodzi o same eliminacje to polscy kibice dzięki „Wojskowym” przeżywali prawdziwy rollercoaster. Na pierwszy ogień czeka go rywalizacja z najmocniejszym rywalem. Przede wszystkim stołeczny klub był w stanie pogodzić walkę na dwa fronty, bo nawet w Ekstraklasie nie ponieśli jeszcze żadnej porażki i mają bardzo dobrą pozycję wyjściową. Podstawą jest szeroka kadra, bo tutaj będzie napięty terminarz i sporo spotkań do rozegrania. Zaglądając do statystyk to jedna bardzo przyjemna i istotna rzuca się w oczy: seria siedmiu meczów bez porażki (4W, 3R) napawa optymizmem wszystkich sympatyków Legii.

Aston Villa robi stopniowe postępy pod wodzą Unai Emry’ego i może jeszcze poprawić lokatę z poprzednich rozgrywek. Celem klubu jest ponowne wywalczenie udziału w europejskich pucharach. Z punktu widzenia polskiego fana piłki nożnej cieszy regularna gra Matty’ego Casha, dzięki temu, że hiszpański trener zmienił koncepcję i polski defensor jest kluczowym elementem tej układanki.

Gdzie i o której oglądać mecz Legia Warszawa – Aston Villa

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP Sport oraz platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w czwartek o 18:45. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV TVP Sport TVP Sport Przejdź do transmisji

Przejdź do transmisji Viaplay Viaplay Przejdź do transmisji

