Najciekawsze mecze Legii i Rakowa w europejskich pucharach

Raków Częstochowa pierwszy raz w swojej historii weźmie udział w fazie grupowej Ligi Europy. Dla Legionistów jest to również pierwszy start w Lidze Konferencji Europy. Wojskowi z racji swojego stażu mają bogatszą historię w europejskich pucharach. Sprawdź najciekawsze mecze Rakowa i Legii w europejskich zmaganiach!

BUKMACHERSKA OFERTA DNIA: Zgarnij bonus 200 złotych w przypadku gola Rakowa lub Legii 👉 https://futbolnews.pl/legia-rakow-bonus-200

FC Kopenhaga 1:1 Raków Częstochowa

Raków Częstochowa tego lata miał historyczną szanse na zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. Zespół Medalików pierwszy raz w swojej historii brał udział w eliminacjach do tych rozgrywek. Mistrzowie Polski jak na debiutantów poradzili sobie bardzo dobrze. Zagrali we wszystkich IV rundach eliminacji, pokonując po drodze FC Florę, Qarabag oraz Aris. W ostatniej rundzie rywalem Rakowa była FC Kopenhaga. Po wyrównanym pojedynku lepsi okazali się jednak Duńczycy, którzy w pierwszym spotkaniu pokonali Medaliki 1:0, a w rewanżu padł remis 1:1. W drugim meczu drużyna z Jasnej Góry miała miała swoje okazję i przy lepszej skuteczności mogła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, awansując do upragnionej Ligi Mistrzów przy pierwszym starcie w kwalifikacjach w swojej historii.

Celtic 3:0 Legia Warszawa

W 2014 roku rywalami Legii Warszawa w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów był Celtic. W pierwszym meczu na własnym stadionie, Legioniści pokonali rywali ze Szkocji 4:1. W rewanżowym starciu Wojskowi, również wygrali swoje spotkanie 2:0, jednak po meczu Legia otrzymała od UEFA walkower, przez co pożegnała się z Champions League. Wspominany walkower miał miejsce przez niedopatrzenie klubu z Warszawy. W 87. minucie spotkania na boisku pojawił się Bartosz Bereszyński. Jego wejście na murawę było nieprzepisowe. Bereszyński w meczu Ligi Europy jeszcze poprzedniego sezonu otrzymał czerwoną kartkę. Trzy mecze zawieszenia przeszły więc na kolejny sezon. Polak teoretycznie pauzował w meczach poprzedniej rundy z Saint Patrick’s oraz pierwszym spotkaniu z Celtikiem, jednak w praktyce odbył karę zawieszenia tylko ze Szkotami, ponieważ w poprzednich meczach nie został zgłoszony do rozgrywek. Po otrzymaniu walkowera w dwumeczu był wynik 4:4, a dzięki zasadzie goli zdobywanych na wyjeździe to mistrzowie Szkocji przeszli do następnej rundy.

Legia Warszawa 3:3 Real Madryt

W sezonie 2016/17 Legia Warszawa uczestniczyła w edycji Ligi Mistrzów. Wojskowi trafili na mocną grupę z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem Lizbona. Na Łazienkowską w 4. kolejce Champions League przyjechał Real Madryt. Królewscy szybko wyszli na prowadzenie po pięknej bramce Garetha Bale’a. Następnie Karim Benzema podwyższył prowadzenie ekipie z Madrytu i w 35. minucie było 2:0. Legia wzięła się za odrabianie strat. Świetny mecz rozgrywał wówczas Odjidja-Ofoe, który zdobył gola kontaktowego dla stołecznego klubu. W drugiej połowie po bramkach Radovicia i Moulina Legioniści wygrywali z Realem Madryt. Niestety dla polskiej drużyny, w 85. minucie do remisu doprowadził Kovacić. Mecz zakończył się wynikiem 3:3. Legia Warszawa rozegrała bardzo dobre zawody i nie przyniosła wstydu z zespołem La Liga.

Spartak Moskwa 2:3 Legia Warszawa

W 2011 roku Legia Warszawa rywalizowała ze Spartakiem Moskwa o awans do Ligi Europy. W pierwszym meczu w Warszawie padł wynik 2:2, zakwalifikowanie się do fazy grupowej było więc sprawą otwartą dla obydwu drużyn. Na rewanżowe spotkanie Wojskowi udali się do Rosji. W pierwszej połowie, tablica wyników wskazywała znowu wynik 2:2. Kiedy wydawało się, że oglądających czeka dogrywka w 90. minucie zwycięskiego gola dla Legionistów strzelił Janusz Gol dając Legii Warszawa awans do Ligi Europy. Spotkanie dostarczyło widzom sporo emocji.

Fot. PressFocus