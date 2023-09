Atalanta – Raków 21.09 – typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.50 Atalanta - Raków Powyżej 7.5 celnych strzałów TAK Obstaw

Czas na zmagania polskiej drużyny w Lidze Europy! W grupie D faworytem są Atalanta oraz Sporting, a Raków i Sturm Graz prawdopodobnie stoczą walkę o miejsce dające prawo gry wiosną w Lidze Konferencji. Jednak skoro Raków dotarł tak daleko i jak równy z równym grał w Kopenhadze to może warto będzie pomyśleć o podjęciu większego ryzyka? Atalanta przegrała połowę meczów od początku sezonu. Piłkarze Dawida Szwargi nie mają nic do stracenia i mogą sprawić niespodziankę z wyżej notowanym rywalem. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Atalanta – Raków – typy bukmacherskie

Raków gra bezkompromisowo, co pokazali już w dwumeczu z Kopenhagą. Nie boją się silniejszego rywala i nawet, jeśli zdarzy się jakaś wpadka w defensywnie, nie podcina im to skrzydeł i próbują odpowiedzieć golem. Myślę, że na boisku w Bergamo zobaczymy podobny scenariusz i celne strzały na bramkę będą oddawane po obu stronach boiska.

Oczywiście, gospodarze są zdecydowanym faworytem tego starcia i to nie podlega wątpliwości. Mimo wszystko Atalanta jest w bardzo przeciętnej formie i warto to wykorzystać. To już nie jest zespół, który był w stanie powalczyć z najsilniejszymi rywalami w Serie A. Obecnie bliżej im do ligowego średnia.

Na nasz kupon trafia pozycja z kurem @1.50. Przekroczenie linii 7.5 celnych strzałów w starciu dwóch tak ofensywnych ekip powinno być czystą formalnością.

Zapowiedź meczu Atalanta – Raków

Czysto teoretycznie Atalanta ma ogromną przewagę nad Rakowem, ponieważ wartość zespołu z Bergamo szacuje się na ponad 300 milionów euro, z kolei wartość kadry Rakowa to niecałe 40 milionów. Różnic znajdziemy pewnie więcej, ale na końcu trzeba wyjść na boisko i to wszystko udowodnić. Raków powinien udowodnić, że da radę na polec brutalnie z Atalantą. To myślę ich cel minimum, bo zawsze warto grać o zwycięstwo. Tym bardziej, że Raków ciężko pokonać. Goście rozpoczęli sezon ponad miesiąc wcześniej niż Atalanta, przegrali dokładnie tyle samo meczów co Włosi. Gospodarze będą mieć coś do udowodnienia kibicom i trenerowi po bolesnej porażce z Fiorentiną w ten weekend (2:3).

Raków ewidentnie stawiał wszystkiego na jedną kartę w spotkaniu z ŁKS (1:0), które wygrali, bo mieli więcej szczęścia. Czy gra bez ryzyka w meczu ligowym to była świadoma decyzja trenera Szwargi, by mieć więcej sił podczas czwartkowego meczu? To się okaże po pierwszej połowie spotkania w Bergamo. Remis, każdy weźmie z pocałowaniem ręki, ale trudno, by Atalanta nie strzeliła ani jednego gola. Ostatnie 5 spotkań na własnym obiekcie piłkarze Atalanty okraszali zdobyciem czternastu bramek. Także agresywny Raków, szukający kontr będzie musiał się pojawiać w czwartek jeśli chcą mieć szanse na bardzo dobry występ.

Gdzie obstawiać Atalanta – Raków

Gdzie i o której oglądać mecz Atalanta – Raków

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na TVP Sport oraz platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w czwartek o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Fot. Pressfocus