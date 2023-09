Największe sukcesy Legii Warszawa w europejskich pucharach

Legia Warszawa w europejskich pucharach wystąpiła czterdzieści razy. Mimo, że stołeczna drużyna nigdy nie była wymieniana w gronie faworytów do końcowego triumfu, Wojskowi mogli cieszyć się z rywalizacji na najwyższym poziomie oraz rozegrali wiele emocjonujących spotkań. Sprawdź największe sukcesy Legii Warszawa w europejskich rozgrywkach w XXI wieku.

BUKMACHERSKA OFERTA DNIA: Zgarnij bonus 200 złotych w przypadku gola Rakowa lub Legii 👉 https://futbolnews.pl/legia-rakow-bonus-200

Sezon 2011/13

W sezonie 2011/2012 Legia Warszawa przystępowała do eliminacji Ligi Europy od III rundy. Wojskowi pokonali wówczas w dwumeczu Gaziantepspor 1:0. W kolejnej rundzie Legioniści zmierzyli się ze Spartakiem Moskwa. Stawką meczu był awans do fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu między obiema drużynami padł remis 2:2. W rewanżowym meczu Legia dzięki bramce w końcówce meczu wygrała mecz 3:2, dzięki czemu dostała się do Ligi Europy. Rywalami Wojskowych w grupie byli PSV, Hapoel Tel Awiw oraz Rapid Bukareszt. Legia awansowała do 1/16 finału z 2. miejsca w grupie z dorobkiem trzech zwycięstw i trzech porażek. W fazie play-off rywalem stołecznej drużyny był Sporting Lizbona. W pierwszym meczu Legioniści zremisowali z faworyzowanym Sportingiem 2:2. W rewanżu, portugalski klub okazał się lepszy od warszawiaków 1:0. Legia zakończyła swoją przygodę w Lidze Europy w sezonie 2011/12 na 1/16 finału.

Sezon 2014/15

W sezonie 2014/15 Legia Warszawa w grupie mierzyła się z Trabzonsporem, KSC Lokeren oraz Metalistem Charków. Warszawiacy znakomicie spisali się w fazie grupowej. Wojskowi wygrali aż pięć spotkań. Jedynym rywalem, który pokonał Legionistów okazał się belgijski KSC Lokeren. Piłkarze stołecznej drużyny swoje grupowe zmagania zakończyli z dorobkiem 15. pktów, dzięki czemu awansowali do fazy play-off z pierwszego miejsca. W 1/16 finału Legia Warszawa stanęła naprzeciwko Ajaxowi Amsterdam. Holenderska drużyna w pierwszym meczu wygrała 1:0 po golu Arkadiusza Milika. Awans do następnej rundy był więc cały czas sprawą otwartą. W rewanżu w Warszawie, Ajax jednak rozbił Wojskowych aż 3:0. Ponowie na listę strzelców wpisał się Milik, tym razem 2-krotnie oraz Nick Viergever. Legia i tym razem zakończyła swoje zmagania w Lidze Europy na 1/16 finału.

Sezon 2016/17

Po pokonaniu w eliminacjach Ligi Mistrzów w dwumeczu Dundalk FC, Legia Warszawa zakwalifikowała się do fazy grupowej Champions League. Wojskowi trafili na bardzo trudną grupę. Rywalami Legionistów okazali się – Real Madryt, Borussia Dortmund oraz Sporting Lizbona. Legia Warszawa przygodę z Ligą Mistrzów rozpoczęła bardzo źle. Porażka 6:0 w pierwszym meczu z Borussią Dortmund nie napawała optymizmem patrząc na dalszą część rywalizacji w grupie. W kolejnym meczu Sporting Lizbona pokonał Legię 2:0. 18 października Wojskowi wybrali się na Santiago Bernabeu, aby rozegrać pierwszy mecz z Realem Madryt. Królewscy byli zdecydowanie lepsi w tym pojedynku o czym świadczy wynik 5:1 dla klubu La Liga. Honorową bramkę dla Legii Warszawa strzelił Miroslav Radović z rzutu karnego.

W rewanżowym meczu z Realem w Warszawie. Legia po bramkach: Odjidja-Ofoe, Radovicia i Moulina zdobyła pierwsze punkty w grupie. Dla Królewskich gole zdobywali – Bale, Benzema i Kovacić. Mecz zakończył się wynikiem 3:3. W następnym meczu Legionistów padł grad goli. Wojskowi doznali druzgocącej porażki z Borussią Dortmund 8:4. W ostatnim spotkaniu, Legia niespodziewanie pokonała Sporting Lizbona 1:0, dzięki czemu zajęła 3. miejsce w grupie i wystąpiła w 1/16 Ligi Europy. Tam rywalem stołecznej ekipy okazał się Ajax. Holendrzy okazali się lepsi i w dwumeczu pokonali Legionistów 1:0. Warszawiacy znów zakończyli przygodę w europejskich rozgrywkach na 1/16 finału.

Fot. PressFocus