Oficjalne składy na mecz Legia Warszawa – Aston Villa

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa rozpocznie swoje zmagania w nowej edycji Ligi Konferencji. Drużyna Wojskowych na własnym stadionie podejmie zespół Aston Villi. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w tym spotkaniu.

Legia Warszawa – Aston Villa (21.09, 18:45) – oficjalne składy na mecz

Legia Warszawa: Tobiasz – Pankov, Kapuadi, Ribeiro, Wszołek, Slisz, Elitim, Kun, Josue, Gual, Muci



Aston Villa: Martinez – Chambers, Konsa, Lenglet, Digne, McGinn, Kamara, Tielemans, Zaniolo, Bailey, Duran



Legia Warszawa w drodze do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy pokonała kolejno – Ordabasy, Austrię Wiedeń oraz Midtjylland. W czwartkowy wieczór, pierwszym rywalem Legionistów w Lidze Konferencji będzie Aston Villa. Do drużyny Wojskowych tego lata dołączyli między innymi: Marco Burch, Gil Dias oraz Juergen Elitim. Warszawiacy za 5 mln euro sprzedali Maika Nawrockiego do Celticu Glasgow. Portal Transfermarkt wycenia drużynę Legii Warszawa na nieco ponad 36 mln euro.

Aston Villa w poprzedniej kampanii Premier League zajęła 7. miejsce dzięki czemu nie musiała brać udziału w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Najdroższymi transferami zespołu z Villa Park byli Moussa Diaby (55 mln euro) i Pau Torres (33 mln euro). Portal Transfermarkt oszacował wartość drużyny Aston Villi na niecałe 600 mln euro.

Legia Warszawa – Aston Villa (21.09, 18:45) – niezbędne informacje

Faworytem w tym pojedynku jest zespół Aston Villi. Legia Warszawa jednak gra przed własną publicznością i na pewno będzie chciała się dobrze zaprezentować na tle rywala z Premier League. Sprawdź szczegółową analizę meczu Legia Warszawa – Aston Villa. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Viaplay oraz TVP Sport.

