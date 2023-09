Oficjalne składy na mecz Atalanta – Raków Częstochowa

W czwartkowy wieczór Raków Częstochowa rozegra swój pierwszy mecz w Lidze Europy. Drużyna Medalików uda się do Bergamo, aby stanąć naprzeciwko Atalancie. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w spotkaniu, Atalanta – Raków Częstochowa.

Atalanta – Raków Częstochowa (21.09, 21:00) – oficjalne składy na mecz

Atalanta: Musso – Toloi, Djimsiti, Scalvini, Ruggeri, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Muriel



Raków Częstochowa: Kovacević – Racovițan, Kovacević, Rundić, Sorescu, Berggren, Papanikolaou, Plavsić, Yeboah, Kochergin, Zwoliński

Mistrzowie Polski w czwartkowy wieczór rozegrają swój pierwszy mecz w Lidze Europy. Medaliki w drodze do Ligi Europy pokonali kolejno – Florę, Qarabag, Aris. Raków przegrał swój dwumecz z FC Kopenhaga. stawką pojedynku był awans do Ligi Mistrzów, przez co drużyna Dawida Szwargi będzie rywalizowała w Lidze Europy. Portal Transfermarkt wycenia zespół Rakowa Częstochowa na 39 mln euro.

Atalanta w poprzednim sezonie Serie A zajęła 5. miejsce. W obecnej edycji ligi włoskiej klub zajmuje 10. miejsce z dorobkiem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Portal Transfermarkt oszacował wartość drużyny z Bergamo na nieco ponad 300 mln euro.

Atalanta – Raków Częstochowa (21.09, 21:00) – niezbędne informacje

Faworytem w tym pojedynku jest zespół Atalanty. Zespół z Bergamo gra przed własną publicznością i razem ze Sportingiem wydaję się być jednym z faworytów do wygrania grupy. Mistrzowie Polski na pewno jednak będą chcieli się dobrze pokazać w pierwszym swoim występie w Lidze Europy. Sprawdź szczegółową analizę meczu Atalanta – Raków Częstochowa. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Viaplay oraz TVP Sport. Mecz Atalanta – Raków Częstochowa rozpocznie się 21 września o godzinie 21:00.

