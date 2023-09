Spadek reprezentacji Polski w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski nie może najlepiej wspominać ostatniego zgrupowania. Biało-Czerwoni po meczach z Wyspami Owczymi oraz Albanią spadli w rankingu FIFA.

Spadek Biało-Czerwonych w rankingu FIFA

W ostatnich meczach reprezentacja Polski wygrała w nie najlepszym stylu z Wyspami Owczymi (2:0) oraz zanotowała bolesną porażkę z Albanią (2:0). Po wspomnianych wcześniej spotkaniach posadę selekcjonera stracił Fernando Santos. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej uznał, że jest to odpowiedni moment na zmianę. Do końca eliminacji do Euro 2024 pozostały zaledwie trzy mecze, a nasza kadra narodowa znajduje się na przedostatniej pozycji w swojej grupie z dorobkiem 6. pktów. Pierwsza z kolei Albania zgromadziła 10 pktów. Następcą portugalskiego szkoleniowca został dotychczasowy trener młodzieżowej reprezentacji Polski – Michał Probierz.

Po ostatnich meczach reprezentacji, FIFA zaktualizowała ranking drużyn narodowych. Przez ostatnie dwa katastrofalne spotkania w wykonaniu Biało-Czerwonych, Polacy spadli z 26. na 30. miejsce. Oto jak prezentuje się najnowszy ranking reprezentacji FIFA (21.09.2023):

Argentyna Francja Brazylia Anglia Belgia Chorwacja Holandia Portugalia Włochy Hiszpania USA Meksyk Maroko Szwajcaria Niemcy Kolumbia Urugwaj Dania Japonia Senegal Iran Peru Szwecja Ukraina Austria Korea Południowa Australia Serbia Tunezja Polska

Jak poradzi sobie reprezentacja Polski w ostatnich meczach eliminacji Euro 2024

Przed nowym trenerem Biało-Czerwonych niełatwe wyzwanie. Już 12 października reprezentacja Polski zagra mecz z Wyspami Owczymi. Do końca eliminacji pozostały trzy mecze. Polacy zmierzą się kolejno z Wyspami Owczymi, Mołdawią i Czechami. Aktualnie po pięciu kolejkach Polska zajmuje czwarte miejsce w swojej grupie. Biało-Czerwoni przegrali trzy mecze, kolejno z: Czechami (3:1), Mołdawią (3:2) i Albanią (2:0). Reprezentacja zanotowała zaledwie dwa zwycięstwa, pierwsze z Albania (1:0), a drugie z Wyspami Owczymi (2:0).