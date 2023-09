Betfan kurs 3.25 UFC: Gamrot vs Fiziev Gamrot wygra przez decyzję Obstaw

W nocy z 23 na 24 września czeka nas UFC z cyklu Fight Night. Jednak dla polskich kibiców MMA nie jest to kolejna sobotnia gala, ponieważ w walce wieczoru zobaczymy naszego rodaka. Mateusz Gamrot vs Rafael Fiziev – jakie typy bukmacherskie na to starcie? O tym poniżej w tekście razem z analizą tego pojedynku.

UFC: Mateusz Gamrot vs Rafael Fiziev – typy bukmacherskie

Starcie Mateusza Gamrota z Rafaelem Fizievem zapowiada się mega ekscytująco. Tak też patrząc na kursy bukmacherskie widzimy, jak bardzo jest to wyrównane zestawienie. Faworytem, choć nieznacznym, jest zawodnik reprezentujący Azerbejdżan. Patrząc na ranking UFC widzimy, że jest to pojedynek numeru 6 z numerem 7. Wszystko może się tu wydarzyć! Jednak analizując te starcie bliżej skłaniam się ku typowi bukmacherskiemu na zwycięstwo Mateusza Gamrota. Dlaczego? O tym poniżej.

Starcie Mateusza Gamrota z Rafaelem Fizievem można określić jako klasyczny pojedynek w MMA, gdzie jeden powinien mieć znaczną przewagę w stójce, a drugi w parterze. Przed szukaniem typów na zwycięzcę trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, który fighter będzie w stanie narzucić swoją płaszczyznę oraz ograniczyć swoje słabości przy największych atutach rywala.

Jak duża różnica jest w umiejętnościach Polaka w obu płaszczyznach? Jak wiadomo, Mateusz Gamrot trenuje w American Top Team. Tam ma okazje mierzyć się w sparingach nawet z Dustinem Poirerem, czyli byłym pretendentem i obecnym numer 3 rankingu. W wywiadach można usłyszeć, że w stójce to Amerykanin ma znaczną przewagę nad Polakiem. Jednak w parterze ta sytuacja się już zmienia.

Zacznijmy od tego, że Fizieva w kickbokserskich poczynania ogląda się bardzo dobrze. Jego technika jest top i każdy aspekt związany z walką na nogach działa na jego korzyść. Lepiej, żeby Gamrot nie ładował się w bójkę. Widzenie, umiejętności, dynamika i szybkość będą raczej po stronie Fizieva, więc oczywiście może on trafić Polaka. Jednak tutaj atutem naszego rodaka jest to, że ma dobrą szczęką. Nie miał w MMA dużo wojen i patrząc na jego walki w UFC, kiedy był trafiany czysto to zdarzało się zachwianie nóg… ale nie kompletne odcięcie, a szybki powrót do starcia.

Wiadomo, że kluczem do sukcesu Gamrota będzie obalenie i kontrola w parterze. Zatem czy to jest możliwe w przypadku Polaka? Uważam, że tak. Były mistrz KSW nie bawi się w oktagonie w udowadnianie, że jest dobry w stójce, tylko robi to co musi, aby wygrać starcie. Pokazują to jego pojedynki w UFC. I tak każdego rywala, z którym walczył co najmniej raz obalił. W sumie w ostatnich trzech walkach obalał swoich rywali aż 14 razy! A jego rywalami byli przecież Turner, Dariush i Tsarukyan. Choć z Dariushem można przytoczyć argument, że to nie dało wygranej… to jednak Beneil Dariush (również topowy grapler w wadze lekkiej) jest na o wiele wyższym poziomie parteru niż Fiziev. Obalony reprezentant Azerbejdżanu może nie mieć tak łatwo wstać jak Irańczyk.

Naturalnie widzimy, że Fiziev ma wysoki procent obron obaleń, bo 90%. Jednak należy spojrzeć bliżej, że to statystyka nabita przez wiele prób Dos Anjosa i pierwsze pięć walk z o wieeeele słabszymi rywalami, gdzie ani razu nie był obalony. Ostatnie trzy walki, to obalenia ze strony Gaethje, Dos Anjosa czy Riddella. Także da się.

Jeżeli Gamrot ma wygrać, nie będzie to zapewne piękna walka. Jednak wierzę, że Polak zrobi co musi, czyli cały czas będzie próbował się przykleić do nóg czy bioder Fizieva, aby realizować swój cel. Ma na to aż 25 minut. Ale to na korzyść nasze rodaka, bo nie będzie to dla niego pierwszy raz na tym dystansie i powinien utrzymać swoją presję na całym dystansie.

Walka powinna zakończyć się decyzją i będzie to raczej pojedynek w szachy. Wszystkich rund Gamrot zapewne nie zdoła wygrać. To jest jeden z tych pojedynków na najwyższym poziomie. Także na walkę Mateusz Gamrot vs Rafel Fiziev moje typy bukmacherskie idą w stronę Polaka przez decyzję, na co otrzymujemy kurs na poziomie 3.25.

Kursy bukmacherskie UFC: Mateusz Gamrot vs Rafael Fiziev

Oferta zakładów bukmacherskich Betfan na UFC (stan kursów na dzień 22.09.2023 r.) Mateusz Gamrot vs Rafael Fiziev 1.68 2.15 (+ bonus 200 złotych w Betfan z kodem promo GRAMGRUBO [KLIK]) Bryce Mitchell vs Dan Ige 1.47 2.62 Marina Rodriguez vs Michelle Waterson 1.30 3.45 Bryan Battle vs AJ Fletcher 1.52 2.48 Ricardo Ramos vs Charles Jourdain 2.14 1.69 Daniel Argueta vs Miles Johns 1.54 2.43 Tim Means vs Andre Fialho 2.38 1.56 Jacob Malkoun vs Cody Brundage 1.17 4.95 Mohammed Usman vs Jakie Collier 1.64 2.22 Mizuki Inoue vs Hannah Goldy 1.30 3.55 Rendon Montserrat vs Tamires Vidal 2.96 1.40

Gdzie obstawiać UFC: Mateusz Gamrot vs Rafel Fiziev

Galę UFC znajdziesz u wszystkich legalnych bukmacherów w Polsce.

Stawiasz 40 PLN na wygraną Mateusza Gamrota i jeżeli zdarzenie wejdzie, to dodatkowo dostaniesz 200 złotych w formie bonusu.

Gdzie oglądać walkę UFC Mateusza Gamrota z Rafaelem Fizievem?

Galę UFC będzie mógł obejrzeć na kanale Polsat Sport lub w aplikacji mobilnej legalnych zakładów bukmacherskich Fortuna – opcja darmowa!

Gdzie obejrzeć w TV Polsat Sport

Fortuna TV

