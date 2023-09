Poznaliśmy czterech nominowanych piłkarzy do nagrody zawodnika 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. Jednym z nich jest Ernest Muci. Poza piłkarzem Legii zostali nominowani Kozulj, Piotrowski i Ranieri.

🎉 Kožulj starts the comeback & finishes it!

⚽️ Muçi's incredible performance

👏 Piotrowski's double

🟣 Ranieri showing out

Which player impressed you the most?#UECLPOTW || #Laufenn || #UECL

