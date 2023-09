Martin Odegaard przedłużył kontrakt z Arsenalem

Martin Odegaard jest jednym z ważniejszych piłkarzy w drużynie Arsenalu. W piątek Kanonierzy ogłosili, że norweski pomocnik przedłużył kontrakt ze stołecznym klubem.

Martin Odegaard zostaje na dłużej w Arsenalu

W styczniu 2021 roku Martin Odegaard został wypożyczony z Realu Madryt do Arsenalu. Przez pół roku gry na angielskich boiskach 24-latek swoją dobrą postawą przekonał The Gunners do wykupienia piłkarza. Latem tego samego roku Kanonierzy zdecydowali się zapłacić Królewskim za ich zawodnika 35 mln euro. Pomocnik w drużynie Mikela Artety z miejsca stał się jednym z najlepszych graczy Arsenalu. Ostatni sezon spędzony w ekipie Kanonierów był najlepszym w wykonaniu Odegaarda. Norweg miał ogromny wpływ na grę swojej drużyny. W poprzedniej kampanii zagrał 45 spotkań co przełożyło się na 15 goli i 8 asyst. W piątek stołeczny klub ogłosił, że pomocnik przedłużył kontrakt z Arsenalem. Nowa umowa obowiązywała będzie do 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 90 mln euro. 24-latek nie krył swojej radości po przedłużeniu kontraktu z The Gunners. Zawodnik zaznacza, że czuje się szczęśliwy w drużynie Premier League.

„Podpisanie nowego kontraktu było dla mnie naprawdę łatwą decyzją. To, co teraz robimy jako klub, jest wyjątkowe i chcę być tego częścią. Jestem naprawdę podekscytowany tym, co mnie tutaj czeka. Znalazłam miejsce, w którym naprawdę mogę się osiedlić i które mogę nazwać domem. W Arsenalu od pierwszego dnia czuję się świetnie i to zdecydowanie mój dom”– powiedział Martin Odegaard.



Jak poradzi sobie Arsenal w tym sezonie?

Arsenal w obecnym sezonie potwierdza swoje aspiracje mistrzowskie. Drużyna Mikela Artety przyzwoicie rozpoczęła Premier League. Kanonierzy zajmują czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 13. pktów. The Gunners kolejny mecz zagrają 24 września. Ich rywalem będzie Tottenham.