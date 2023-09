Oficjalnie: Julian Nagelsmann został trenerem Niemiec

Hansi Flick został zwolniony ze stanowiska trenera reprezentacji Niemiec. DFB ogłosiło, że nowym selekcjonerem Niemców został były trener RB Lipska – Julian Naglesmann.

Julian Nagelsmann zastąpił Hansiego Flicka na stanowisku trenera reprezentacji Niemiec

Hansi Flick został selekcjonerem Niemców w 2021 roku. Były trener Bayernu Monachium prowadził reprezentację swojego kraju w 25. meczach. W ostatnim czasie nasi zachodni sąsiedzi zanotowali serię nie najlepszych występów. Zespół pod kierownictwem Flicka przegrał trzy ostatnie pojedynki kolejno z: Polską, Kolumbią i Japonią. Z azjatycką drużyną doznali druzgocącej porażki 1:4. Po niepomyślnym spotkaniu związek DFB podjął decyzję o zakończeniu współpracy z 58-latkiem.

Jednym z głównych faworytów do objęcia reprezentacji Niemiec, tuż po zwolnieniu Flicka, był Julian Nagelsmann. DFB w piątek oficjalnie ogłosiło, że były szkoleniowiec RB Lipska został trenerem reprezentacji Niemiec. 36-latek podpisał 10-miesięczną umowę obowiązującą do końca lipca 2024 roku, czyli do końca mistrzostw Europy. Jeżeli Niemcy dobrze spiszą się na Euro 2024, Nagelsmann z pewnością otrzyma propozycję dłuższej umowy.

Niemcy z racji pełnienia funkcji gospodarza turnieju, trzeci raz w historii, nie biorą udziału w eliminacjach do Euro 2024. W imprezie wezmą udział 24 reprezentacje. Pierwszy mecz rozegrany zostanie 14 lipca na Allianz Arenie w Monachium.

Kariera Nagelsmanna

Julian Nagelsmann karierę trenerską rozpoczął w Hoffenheim. Klub Bundesligi poprowadził w 136 spotkaniach co przełożyło się na 55 zwycięstw, 43 remisy i 38 porażek. W 2019 roku objął rządy w RB Lipsku. Zespół Byków pod kierownictwem 36-latka zwyciężył 54 meczach, zremisował 22 razy i zanotował 19 porażek. RB Lipsk podczas kampanii Nagelsmanna dobrze się spisywał, dzięki czemu Niemiec w 2021 roku został trenerem Bayernu Monachium. Szkoleniowiec prowadził Bawarczyków w 84 meczach. Podczas tych występów klub z Monachium zanotował 60 zwycięstw, 14 remisów i 10 porażek.

Fot. PressFocus