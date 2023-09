Szokujące informacje. David de Gea może zakończyć karierę

Tego lata David de Gea zakończył swoją długoletnią przygodę z Manchesterem United. Hiszpan od początku roku pozostaje bez klubu. Jak podają brytyjskie media, bramkarz może zakończyć piłkarską karierę.

Dawid de Gea trafił do Manchesteru United w 2011 roku z Atletico Madryt za 25 mln euro. 32-latek spędził na Old Trafford 12 lat. W poprzednim sezonie zespół Czerwonych Diabłów objął Erik ten Hag. Od początku władania klubem Premier League przez 53-latka, w mediach pojawiały się informację, że holenderski trener będzie rozglądał się na nowym bramkarzem, ponieważ oczekuje od golkipera dobrej gry nogami, które nie stoją na najwyższym poziomie u hiszpańskiego bramkarza.

Ostatecznie Manchester United nie przedłużył kontraktu z piłkarzem. David de Gea w trakcie przerwy między sezonami łączony był między innymi z Bayernem Monachium oraz z saudyjskimi klubami. Hiszpan nie przyjął jednak żadnej złożonej mu oferty. Jak informują brytyjskie media, jeżeli bramkarz nie znajdzie nowego klubu rozważy zakończenie kariery. Były zawodnik United oczekuję, że dołączy do topowej drużyny, w której będzie odgrywał pierwsze skrzypce.

🚨🚨🌕| JUST IN: David de Gea may 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗘 if he does not receive an offer to be the first-choice goalkeeper at a major club. De Gea has rejected several approaches, including from Saudi Arabia, with money not a prime motivator. [@JamieJackson___] pic.twitter.com/SOiuJILjHj

— centredevils. (@centredevils) September 22, 2023