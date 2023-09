Real Madryt oraz Bayern Monachium szukają wzmocnień na prawej flance. Wychowanek Chelsea, Reece James znalazł się na celowniku europejskich gigantów.

Reece James może zmienić barwy klubowe

Reece James w obecnym sezonie rozegrał zaledwie jedno spotkanie. Mała liczba występów spowodowana jest urazem piłkarza. Anglik w poprzednim sezonie, również przegapił znaczną część rozgrywek z powodu kontuzji, które nękały gracza stołecznej drużyny. Kiedy tylko 23-latek pojawia się na boisku prezentuje wysoką formę i jest pewnym punktem drużyny. Brak kapitana londyńskiej drużyny dał się we znaki w zeszłej kampanii oraz na początku obecnego sezonu. Chelsea spisuje się fatalnie. W zeszłym sezonie Premier League zajęła dopiero dwunaste miejsce w tabeli, przez co nie wystąpi w europejskich pucharach. Ekipa Mauricio Pochettino ponownie zanotowała zły start w lidze angielskiej. Jak do tej pory The Blues zajmują czternaste miejsce w tabeli z dorobkiem pięciu punktów.

Real Madryt oraz Bayern Monachium w przyszłym roku planują wzmocnienie na prawej obronie. W poprzednim sezonie w Bayernie na prawej flance najczęściej występował Benjamin Pavard, który tego lata został sprzedany do Interu Mediolan za 30 mln euro. W drużynie Królewskich z kolei na prawym wahadle występuje Daniel Carvajal oraz Lucas Vazquez. Obydwaj piłkarze mają ponad 30 lat, dlatego klub La Liga z pewnością zamierza odmłodzić kadrę. Przed zespołami ciężkie zadanie, aby wyciągnąć młodego Anglika. Pomimo, że w ostatnim czasie występuje rzadko, kiedy pojawi się na boisko jest jednym z lepszych graczy w Chelsea. Portal Transfermarkt wycenia 23-latka na 65 mln euro.

🚨 Bayern Munich will compete with Real Madrid to sign Chelsea captain Reece James next year. (Source: Fichajes) pic.twitter.com/s0DclfSu26 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 22, 2023

Kiedy Chelsea zagra kolejny mecz?

The Blues w następnym spotkaniu zmierzą się z Aston Villą. Mecz rozpocznie się 24 września o godzinie 15:00.