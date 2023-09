Kamil Glik ma nadzieję na powrót do reprezentacji Polski

Kamil Glik udzielił wywiadu dla TVP SPORT. Piłkarz reprezentacji Polski w rozmowie odniósł się między innymi: do głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego, o powrocie do polskiej ligi oraz skomentował wybór nowego trenera Biało-Czerwonych.

Kamil Glik w rozmowie z TVP SPORT

Kamil Glik tego lata zasilił szeregi Cracovii. 35-latek ma nadzieję, że rozegra jeszcze jakiś mecz w reprezentacji Polski.

,,Zależało mi na tym, żeby wrócić do Polski, cały czas mam nadzieję, żeby wrócić do reprezentacji, będę robił wszystko, żeby tak się stało. Bardzo ciężko pracowałem przez ostatnią przerwę na kadrę i uważam, że cały czas tej reprezentacji mogę dużo pomóc. Zwłaszcza w tej niełatwej sytuacji, w której się znajdujemy. Zawsze reprezentacja była dla mnie czymś wyjątkowym, przyjeżdżałem na nią zawsze z wielkim szacunkiem dla tej koszulki. Wierzę, że będzie mi jeszcze dane ją założyć” – powiedział Glik.

Niedawno trenerem naszej drużyny narodowej został Michał Probierz. Zdaniem 103-krotnego reprezentanta Polski wybór Probierz na nowego selekcjonera to dobry pomysł. Obrońca zwraca uwagę na mocny charakter szkoleniowca.

,,Z tego co usłyszałem, trener ma mocny charakter, a takiej postaci w tym momencie kadra na pewno potrzebuje. Osobiście z selekcjonerem się nie znam, niedawno spotkaliśmy się na meczu Cracovii z Koroną, gdzie był na trybunach. Wtedy zamieniliśmy kilka słów, ale wtedy trener pewnie jeszcze nie przypuszczał, że obejmie kadrę” – skomentował obrońca Cracovii.

Były piłkarz Monaco odniósł się do głośnego wywiadu Roberta Lewandowskiego. Zdaniem 35-latka, kapitan Biało-Czerwonych powinien zachować sytuację w szatni za zamkniętymi drzwiami.

,,W kadrze kapitanem nie jestem. Byłem nim w klubach, we Włoszech, czy w Monaco, gdzie trzeba było zarządzać mocnymi osobowościami. Jeżeli coś mówiłem do drużyny, to zawsze w szatni. Robert wybrał inną opcję, on jest kapitanem, może decydować o tym, czy poruszać pewne sprawy publicznie, czy wewnątrz drużyny. Jeśli ja rozmawiałem, to zawsze za zamkniętymi drzwiami” – stwierdził obrońca.

Fot. PressFocus