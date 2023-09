Barcelona – Celta Vigo 23.09 –…

Betfan kurs 1.73 FC Barcelona - Celta Vigo 1. połowa/cały mecz - FC Barcelona 1/1 Obstaw

Przerwa od meczów piłkarskich i obstawiania? Nie ma takiej możliwości! Dopiero zakończyły się zmagania w europejskich pucharach, gdzie mnóstwo niespodzianek stało się faktem. Jeśli chodzi o zespoły hiszpańskie to w Lidze Mistrzów żaden nie przegrał – dwa zwycięstwa i dwa remisy. Teraz powrót do rozgrywek ligowych i w hiszpańskiej La Lidze będzie gorąco, bo w niedzielę wielkie derby Madrytu. Ale zanim to nastąpi to w sobotni wieczór o godzinie 18:30 na Estadio Olímpico FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie podejmie Celtę Vigo. Mam nadzieję, że emocji nie zabraknie i będziemy świadkami wielkiego widowiska! Zapraszam do mojej zapowiedzi!

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO

Barcelona – Celta Vigo – typy bukmacherskie

Jeśli chodzi o samą La Ligę to FC Barcelona zaczęła kiepsko, bo od bezbramkowego remisu z Getafe i jest od samego początku w pogoni za Realem Madryt, który ma komplet punktów. Ale nie ma się co dziwić, skoro Getafe bardzo mądrze się broniło i przerywało ich ataki. Oczywiście podczas spotkania kontrowersji nie brakowało, ale liczy się wynik końcowy. Potem już Barcelona wygrała cztery kolejne mecze, najpierw z Cadiz 2:0, chociaż strzelali dopiero w samej końcówce, następnie po szalonym pojedynku z Villarrealem 4:3, mimo że przegrywali 2:3, Osasunę 2:1 i w ostatniej kolejce urządzili sobie festiwal strzelecki rozbijając Betis aż 5:0. Chyba zaczynają wskakiwać na właściwe tory, bo na tygodniu zainaugurowali także fazę grupową w Lidze Mistrzów i także 5:0 wygrali, ale z Antwerpią. Przeciwko Celcie muszą zagrać maksymalnie zmobilizowani, bo jest spora szansa, że „Królewscy” zgubią punkty. Celta Vigo nie najlepiej prezentuje się na początku tego sezonu. Wygrali zaledwie jeden mecz i to z Almerią, która nie oszukujmy się jest aktualnie najgorszą drużyną w całej stawce. Ostatnio nawet przegrali przed własną publicznością z Mallorcą 0:1. Moim zdaniem gospodarze szybko rozpoczną strzelanie i wygrają cały mecz.

Zapowiedź meczu Barcelona – Celta Vigo

Najgorętszym tematem ostatnich godzin jest to, że Xavi oficjalnie przedłużył kontrakt z „Dumą Katalonii” do 2025 roku. Po kilku latach drużynie udało się odzyskać mistrzostwo Hiszpanii, a wszystko odbyło się pod czujnym okiem trenera Xaviego. W związku tym Hiszpan zebrał bardzo dobre recenzje pośród działaczy „Blaugrany” i przedstawiono mu ofertę kontynuacji pracy. Ostatnie ligowe starcie obu zespołów zakończyło się wygraną 2:1 Celty. Pojedynek miał miejsce na początku czerwca, w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu, kiedy Barcelona była już pewna mistrzowskiego tytułu. Joao Felix pokazuje w ostatnim czasie, że w nowym klubie prezentuje się dużo lepiej niż ostatnio w Atletico Madryt. Swoją skuteczność na boisku także odzyskuje Robert Lewandowski.

Kursy bukmacherskie Barcelona – Celta Vigo

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest oczywiście FC Barcelona.



Bukmacher Wygrana Barcelony Remis Wygrana Celty Vigo Betfan 1.27 5.50 8.80 Fortuna 1.30 6.00 9.60 LVBET 1.28 6.50 11.00

Gdzie obstawiać Barcelona – Celta Vigo

Spotkania hiszpańskiej La Ligi, w której występuje FC Barcelona, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Barcelona – Celta Vigo

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+ Sport 2. Mecz rozpocznie się w sobotę o 18:30. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.

Gdzie obejrzeć w TV Canal+Sport 2 Canal+Sport 2 Przejdź do transmisji

Fot. Pressfocus