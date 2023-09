Arsenal – Tottenham 23.09 – Typy bukmacherskie i obstawianie

Betfan kurs 1.65 Arsenal - Tottenham Poniżej 3.5 gola TAK Obstaw

W niedzielne popołudnie zobaczymy starcie dwóch piekielnie mocnych ekip z Londynu – Arsenal vs Tottenham. Ci pierwsi rok temu bili się z City o mistrzowski tytuł, natomiast Spurs po kilku słabszych sezonach w końcu zaczęli grać na miarę swojego potencjału. Przed nami 6. kolejka Premier League i wiele ciekawych pojedynków, ale z całej rozpiski to właśnie ten elektryzuje najbardziej. Kto wyjdzie z niego zwycięsko? Zapraszam do bukmacherskiej analizy.

Arsenal – Tottenham – typy bukmacherskie

Arsenal nie zwykł przegrywać przed własną publicznością, ale teraz przyjedzie przeciwnik z najwyższej półki, a w dodatku z tego samego miasta. Pojedynki derbowe zawsze wzbudzają największe emocje i elektryzują fanów na stadionie. Tottenham w końcu znalazł formę, której szukał przez ostatnie lata i co dziwne, stało się to dopiero po odejściu największej gwiazdy z zespołu. Harry Kane może z podziwem patrzeć na swoją byłą drużynę.

Faworytem tego starcia są gospodarze, ale Spurs w obecnej dyspozycji to będzie dla nich bardzo ciężka przeprawa. Myślę, że gra głównie będzie toczyć się w środku pola, a obie ekipy odpowiednio zabezpieczą tyły, by szybko nie stracić bramki. Dobrym pomysłem na typ może być under 3.5 gola po kursie @1.65 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Arsenal – Tottenham

Obie ekipy rozpoczęły sezon z wysokiego C i po pięciu kolejkach mają identyczny bilans: cztery zwycięstwa i jeden remis, czyli są niepokonane. Arsenal z cięższych rywali grał z Manchesterem United, który pokonali 2:1. Zgubili tylko dwa punkty w derbach z Fulham, ale dość pechowo, grając nawet w przewadze jednego zawodnika. Po objęciu zespołu przez Mikela Artetę widać, że zespół zmienił styl gry, bo grają bardziej ofensywnie i jest tego efekt, udany poprzedni sezon i teraz w czołówce.

Najtrudniejsze mecze jednak dopiero nimi, a są także po Lidze Mistrzów, gdzie rozbili PSV 4:0. Dlatego kondycyjnie na pewno to odczują, bo Tottenham na pewno postawi twarde warunki, a derby zawsze rządzą się swoimi prawami. „Koguty” także pokonały „Czerwone Diabły”, ale 2:0. Teraz notują serię czterech kolejnych zwycięstw. Trzeba wziąć pod uwagę, że goście również preferują ofensywny styl futbolu i dużo strzelają: do tej pory trzynaście razy trafiali do siatki rywala.

Kursy bukmacherskie Arsenal – Tottenham

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego londyńskiego pojedynku jest Arsenal.



Bukmacher Wygrana Arsenalu Remis Wygrana Tottenhamu Betfan 1.64 4.20 4.30 Fortuna 1.67 4.50 4.60 LVBET 1.65 4.45 4.95

Gdzie obstawiać Arsenal – Tottenham

Spotkania angielskiej Premier League, w której występuje Arsenal, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Arsenal – Tottenham

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 15:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.