Newcastle United przedłużył kontrakt ze swoją gwiazdą!

Newcastle United świetnie spisał się w poprzednim sezonie. Sroki na koniec rozgrywek w lidze angielskiej zajęły miejsce dające prawo do gry w Lidze Mistrzów. Władze klubu z tej okazji postanowiły przedłużyć kontrakt ze swoją gwiazdą. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Bruno Guimarães podpisał nową umowę z drużyną Premier League.

W 2021 roku Newcaste United zostało wykupione przez fundusz majątkowy Arabii Saudyjskiej. Nowi właściciele mądrze inwestują swoje pieniądze w klub. Nikt nie spodziewał się, że po zmianie właściciela ekipa Srok tak szybko znajdzie się w czołówce Premier League. W poprzednim sezonie zespół z północy Anglii zajął czwarte miejsce na koniec rozgrywek, dzięki czemu bierze udział w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Wysoka pozycja w lidze to efekt dobrej gry między innymi Bruno Guimarãesa, który w zeszłej kampanii był jednym lepszym punktów drużyny i znacznie przyczynił się sukcesu Srok.

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano w sobotę poinformował, że brazylijski pomocnik przedłużył kontrakt z zespołem Eddiego Howe’a. Nowa umowa z Newcastle United obowiązywała będzie do 2028 roku. W kontrakcie zawarta jest klauzula odstępnego wynosząca około 100 mln funtów. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 70 mln euro.

EXCLUSIVE: Newcastle agree new deal with Bruno Guimarães, here we go! It’s done — contract until June 2028 🚨⚪️⚫️ #NUFC

⚠️ Key detail: understand the new deal will include release clause and it will be in the region of £100m.

Bruno, so happy to extend as he loves the club. pic.twitter.com/YI8CaCyeVs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2023