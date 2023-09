Jesse Lingard może zagrać w Arabii Saudyjskiej

Jesse Lingard od lipca pozostaje bez klubu. Jak informują zagraniczne media, był piłkarz Manchesteru United trenuje z saudyjskim klubem, Al Ettifaq i być może wkrótce podpisze kontrakt z drużyną prowadzoną przez Stevena Gerrarda.

Jesse Lingard od lata jest wolnym zawodnikiem. Jego ostatnim klubem jaki reprezentował był Nottingham Forest. 30-latek na City Ground spędził cały poprzedni sezon. Były piłkarz Manchesteru United nie może jednak zaliczyć poprzednich rozgrywek do udanych. W Premier League zanotował zaledwie 17 spotkań i nie zdobył żadnej bramki ani asysty. Wygląda na to, że Anglik, już niedługo będzie mógł ponownie wrócić na boisko. Usługami piłkarza zainteresowane jest Al Ettifaq. Pomocnik dołączy do zespołu Stevena Gerrarda, aby przez najbliższym miesiąc odbywać treningu z saudyjskim klubem. Jeżeli Jesse Lingard wróci do optymalnej formy podpisze kontrakt z Al Ettifaq.

Drużyna Saudi Pro League zajmuje obecnie w lidze saudyjskiej czwarte miejsce z dorobkiem 16. pktów. Klub z siedzibą w Ad Damman w zeszłym sezonie zajął siódme miejsce.

🚨 Jesse Lingard is joining Al-Ettifaq on a one-month training deal. 🇸🇦 He's still a free agent, so it's up to the two parties to decide to move forward together. (Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/Wcv57WJNvU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 22, 2023

Kariera Lingarda

Jesse Lingard w drużynie Manchesteru United zadebiutował w sezonie 2014/15. Piłkarzem Czerwonych Diabłów był przez 11 lat. W tym czasie rozegrał 149 spotkań w Premier Legaue. W sezonie 2020/2021 udał się do West Hamu United. W klubie z Old Trafford nie łapał się do pierwszego składu, przez co zdecydował się na pobyt w Londynie, w celu szlifowania formy. W zespole Młotów był bardzo chwalony za swoje występy i spisywał się znakomicie. Dla West Hamu w lidze angielskiej rozegrał 16 meczów i zdobył 9 goli. Koszulkę swojej reprezentacji narodowej zakładał 32 razy i zanotował 6 trafień.