Jubileuszowy występ Kamila Glika

Kamil Glik w sobotni wieczór miał osobiste powody do świętowania. 130-krotny reprezentant naszego kraju rozegrał swój 500. występ w piłce klubowej w swojej karierze.

Kamil Glik tego lata wrócił do Ekstraklasy i został piłkarzem Cracovii. 35-latek zamienił włoskie Benevento na drużynę z Krakowa. W sobotni wieczór Pasy mierzyły się z Pogonią szczecin. Cracovia odniosła bolesną porażkę 1:5. Pomimo bardzo złego wyniku swoje powody do świętowania miał 103-krotny reprezentant Polski – Kamil Glik. Obrońca zanotował swój 500. występ w piłce klubowej w swojej karierze.

5⃣0⃣0⃣. występ w klubowej piłce Kamila Glika wypadł właśnie na starcie Pasów z Pogonią Szczecin. Gratulujemy! 👏 pic.twitter.com/Vcb5Bcmc36 — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) September 23, 2023

Kariera Kamila Glika

Kamil Glik swoje piłkarskie szlify zbierał w młodzieżowej drużynie Realu Madryt. W 2008 roku został piłkarzem Piasta Gliwice. Dla klubu z Gliwic rozegrał 56 spotkań i może się pochwalić dorobkiem dwóch goli. Po dwóch latach spędzonych w Piaście przeniósł się do Palermo. Polski klub za swojego piłkarza otrzymał milion euro. Podczas przygody w Palermo rozegrał zaledwie 4 mecze i był wypożyczony do Bari, gdzie wystąpił w siedemnastu spotkaniach.

W 2011 roku za kwotę 2,35 mln euro trafił do Torino. Koszulkę klubu z Juventusu zakładał 171 razy. W tym czasie strzelił 13 goli i zanotował 5 asyst. Jego dobra postawa w klubie oraz świetna gra na Euro 2016, latem tego samego roku zaowocowała transferem do Monaco. Francuski klub wydał na gracza 11 mln euro. Dla drużyny Ligue 1 rozegrał 167 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył 7 asyst. Po czterech latach gry we Francji za 3 mln euro przeniósł się do Benevento. We włoskim klubie zagrał 84 razy, zanotował 3 gole i 2 asysty. 35-latek tego lata powrócił do Ekstraklasy i gra w Cracovii.