Michał Probierz skomentował swoje wybory do sztabu

Po zwolnieniu Fernando Santosa z posady selekcjonera naszej kadry narodowej, nowym trenerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. Były szkoleniowiec Jagiellonii niedawno przedstawił sztab z jakim będzie współpracował podczas prowadzenia Biało-Czerwonych. W rozmowie z ”Kanałem Sportowym” na Youtube Probierz skomentował czym kierował się podczas wyboru sztabu.

Probierz skomentował swoje sztabowe wybory

Michał Probierz został nowym trenerem reprezentacji Polski. 51-latek skompletował już sztab szkoleniowy z jakim będzie współpracował podczas pracy z Polakami. W kadrze znaleźli się byli reprezentacji Polski – Sebastian Mila oraz Tomasz Kuszczak. Selekcjoner przyznał, że szukał osób z mocnych charakterem oraz takich, które mogą pochwalić się jakimiś osiągnięciami w piłce nożnej.

,,Szukaliśmy osób, które mają własne zdanie i które jakieś sukcesy w piłce nożnej osiągnęły. Robert Góralczyk bardzo długo ze mną pracował. Był też w sztabie Adama Nawałki. Michał Bartosz to z kolei młody trener, szybko zakończył karierę piłkarską. Zmierzy się z nietypową sytuacją, bo jest młodszy od kilku kadrowiczów, natomiast ma skończone kursy trenerskie, znam go i mam do niego zaufanie” – powiedział trener Biało-Czerwonych.



Z naszą reprezentacją łączony był również Łukasz Piszczek. Michał Probierz wyjawił, że były piłkarz Borussii Dortmund był po rozmowach z innym kandydatem na selekcjonera, Markiem Papszunem, dlatego nie przyjął oferty 51-latka.

,,Szukaliśmy ludzi, którzy mają swoje zdanie. Nie było dużo czasu na skompletowanie sztabu. Nie z wszystkimi się dogadaliśmy. Łukasz Piszczek powiedział wprost, że był po słowie z trenerem Markiem Papszunem i nie chce teraz grać na dwa fronty, dlatego mi odmówił, co w pełni szanuję” – skomentował Michał Probierz.