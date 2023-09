Wywiad tygodnia #10 ,,Myślę o Copa America”

Lionel Messi udzielił wywiadu dla Migue Granadosa, w którym doniósł się do swojej przygody w PSG, o swoich planach na przyszłość oraz wyraził swoją miłość do FC Barcelony.

Messi nie był szczęśliwy w PSG

Lionel Messi w 2021 roku trafił z Barcelony do PSG. Tego lata Argentyńczyk odszedł z francuskiego klubu do Interu Miami. Po przeprowadzce zawodnik niejednokrotnie zaznaczał, że nie był szczęśliwy podczas swojej przygody w Paryżu. Również i tym razem sięgnął pamięcią do wydarzeń z poprzednich sezonów. 36-latek powiedział, że po zdobyciu mistrzostwa świata nie czuł się doceniony w klubie.

,,Prawda jest taka, że nie poszło tak, jak się spodziewałem, ale zawsze powtarzam, że rzeczy dzieją się z jakiegoś powodu. Zawsze powtarzam, że choć nie szło mi tam najlepiej, to właśnie tam zostałem mistrzem świata. Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu” – powiedział Messi.

,,Byłem jedynym zawodnikiem reprezentacji Argentyny, który w swoim klubie nie został doceniony za zdobycie mistrzostwa świata. To było zrozumiałe, byliśmy w kraju, w którym wygraliśmy finał i przez nas oni nie zostali już mistrzami świata. Jednak byłem jedynym zawodnikiem reprezentacji Argentyny, który w swoim klubie nie został doceniony za zdobycie mistrzostwa świata” – dodał Argentyńczyk.

Messi zdaje sobie sprawę, że zbliża się do końca swojej piłkarskiej kariery. Piłkarz Interu Miami zdradził, że jego celem jest gra w Copa America, jednak nie wie czy zagra na mistrzostwach świata w 2026 roku.

,,Nie wiem, czy zdążę na następne mistrzostwa świata. Na razie o tym nie myślę, bo to odległa przyszłość. Myślę o Copa America i to jest mój cel. Turniej będzie rozgrywany tutaj w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku. Potem zobaczymy, to zależy od tego, jak będę się czuł. Lata mijają, musimy zobaczyć, jak się czuję. Zostały jeszcze trzy lata” – skomentował reprezentant Argentyny.

Napastnik pokazał również swój tatuaż Barcelony, który sobie zrobił aby wyrazić miłość do swojego dawnego klubu.

,,Zrobiłem ten tatuaż, aby pokazać moją miłość do klubu, który uczynił mnie tym, kim jestem” – oznajmił zawodnik.

Fot. PressFocus