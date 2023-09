Neymar niezadowolony z pobytu w Arabii Saudyjskiej!

Tego lata Neymar dołączył do saudyjskiego klubu – Al Hilal. Wygląda na to, że przygoda Brazylijczyka w nowym zespole nie układa się najlepiej. Jak informuje kataloński Sport, 31-latek po niedawnym meczu pokłócił się z trenerem drużyny.

Nie najlepsza sytuacja Neymara w nowym klubie

Arabia Saudyjska tego lata była bardzo popularnym kierunkiem wśród wielu europejskich topowych piłkarzy. Neymar również zdecydował się na przenosiny do Saudi Pro League. W sierpniu 31-latek trafił z Paris Saint-Germain do Al Hilal za 90 mln euro. Oprócz Brazylijczyka do zespołu dołączyli również Aleksandar Mitrovic, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic oraz Ruben Neves. Zespół Al Hilal prezentuje się bardzo solidnie i są jednym z kandydatów do końcowego triumfu w lidze saudyjskiej.

Jak informuje kataloński Sport, nowy nabytek klubu – Neymar jest niezadowolony ze swoich pierwszych miesięcy spędzonych w klubie. Dodatkowo po ostatnim meczu azjatyckiej Ligi Mistrzów przeciwko Navbahorem Namanganem, podobno pokłócił się z trenerem Jorge Jesusem, który miał zwrócić uwagę Brazylijczykowi, że ten nie wypełniał swoich obowiązków w meczu. Były piłkarz PSG nie przyjął uwagi trenera najlepiej i miało dojść między panami do spięcia. Według doniesień skrzydłowy miał nawet poprosić władze klubu o zwolnienie portugalskiego szkoleniowca. Na razie nie wiadomo jak zostanie rozwiązana cała sytuacja. Jeżeli Neymar zdecyduje się opuścić Al Hilal oznaczać to będzie, że opuści klub po zaledwie pół roku od podpisania kontraktu.

❗️ "Sport": Neymar po kłótni z trenerem Al-Hilal, Jorge Jesusem poprosił klub o jego zwolnienie! Ogółem Brazylijczyk jest już niezadowolony ze swojego pobytu w Arabii Saudyjskiej 🇸🇦 ❌ pic.twitter.com/7jLDxu2PHh — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) September 25, 2023

Neymar najdroższym piłkarzem w historii futbolu

W 2017 roku Neymar trafił do Paris Saint-Germain z Barcelony za 222 mln euro, co czyni go najdroższym piłkarzem na świece. Dla klubu Ligue 1 rozegrał 173 mecze, strzelił 118 goli i zaliczył 77 asyst.

