Juventus znalazł następce po wpadce Paula Pogby

Niedawno na światło dzienne wyszła informacja, że mistrz świata z 2018 roku, Paul Pogba uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego. Francuz w niedługim czasie powinien zostać poddany kolejnemu badaniu. Jeżeli wynik testu się ponownie się potwierdzi 30-latkowi grozi długa przerwa. Z tej okazji na celowniku Starej Damy znalazł się piłkarz Tottenhamu, który ma zastąpić pomocnika reprezentacji Trójkolorowych.

Kolejna przygoda Pogby z Juventusem nie układa się najlepiej. Francuz ponownie został piłkarzem Starej Damy, do której dołączył z Manchesteru United. W zeszłych rozgrywkach pomocnik zanotował raptem 10 występów. Tak mała ilość rozegranych spotkań spowodowana jest oczywiście częstymi kontuzjami, które trapiły 30-latka. W obecnym sezonie piłkarz miał wrócić do gry, jednak i tym razem nie wszystko układa się po myśli zawodnika. Pogba został skontrolowany badaniem antydopingowym po wygranym meczu Starej Damy z Udinese 3:0. W organizmie Francuza wykryto wysoki poziom testosteronu. Mistrz świata niedługo powinien ponownie zostać poddany badaniu. Jeżeli i tym razem wynik będzie dodatni, pomocnikowi grozi długa rozłąka z piłką. Zawieszenie może potrwać nawet do czterech lat.

Juventus pomału rozgląda się za zastępca gracza. Na celowniku Starej Damy znalazł się piłkarz Tottenhamu – Pierre-Emile Højbjerg. Duńczyk reprezentuje barwy Kogutów od 2020 roku. Wtedy to przeniósł się z Southampton za 16,6 mln euro. Dla drużyny Tottenhamu gracz wystąpił 151 meczach, strzelił 10 goli i zanotował 16 asyst. 28-latek jest solidnym zawodnikiem drużyny z Tottenham Hotspur Stadium. W obecnym sezonie stracił miejsce w podstawowym składzie, przez co może mieć ochotę zmienić otoczenie.

🚨🚨Juventus is waiting for the development of the Pogba situation, but they are already exploring the January transfer market in case the Frenchman is suspended.

The most intriguing option is the one leading to Pierre-Emile Hojbjerg from Tottenham. [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/xCSmf7q6tZ

— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) September 25, 2023