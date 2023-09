Piłkarz Liverpoolu przedłużył kontrakt z klubem

W poniedziałek Liverpool ogłosił, że przedłużył kontrakt ze swoim piłkarzem. Kostas Tsimikas podpisał umowę do 2027 roku.

Kostas Tsimikas przedłużył kontrakt z Liverpoolem

Kostas Tsimikas trafił do Liverpoolu w 2020 roku z Olympiakosu za 13 mln euro. W The Reds raczej pełni rolę rezerwowego, gdyż na jego pozycji częściej występuje Andrew Robertson. Grek jak do tej pory wystąpił w 63 meczach i zanotował 12 asyst dla ekipy Premier League. W poniedziałek Liverpool oficjalnie poinformował, że Kostas Tsimikas przedłużył kontrakt z klubem, który będzie obowiązywał do czerwca 2027 roku. Obrońca nie kryje swojego zadowolenia. Po podpisaniu kontraktu przyznał, że czuje się szczęśliwy z racji pozostania w angielskim zespole na dłużej.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu przedłużyć kontrakt. Czuję, że wszystkie poświęcenia, których dokonałem i inne rzeczy, praca, którą włożyłem, że wszystko się opłaciło” – powiedział 27-latek.



Kostas Tsimikas has signed a new long-term contract with #LFC 🙌 — Liverpool FC (@LFC) September 25, 2023

W poprzednim sezonie Liverpool spisywał się nie najlepiej. Drużynę przez większą część sezonu nękały kontuzję, przez co Jürgen Klopp miał spore problemy aby dobrać odpowiedni skład, zwłaszcza w linii obrony. We wcześniejszej kampanii drużyna niemieckiego szkoleniowca walczyła o mistrzostwo Premier League z Manchesterem City. Ostatecznie to drużyna Obywateli okazała się lepsza i cieszyła się z tytułu. Pod koniec zeszłego sezonu Liverpool polepszył swoją grę i zajął piąte miejsce w tabeli. Ostatecznie zeszłe rozgrywki okazały się sporym rozczarowaniem.

Na początku obecnego sezonu The Reds spisują się znacznie lepiej. Drużyna zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 16. pktów po sześciu kolejkach Premier League.

Kiedy Liverpool rozegra następny mecz?

W kolejnym spotkaniu Liverpool zmierzy się z Leicester w ramach EFL CUP. Mecz zostanie rozegrany 27 września o godzinie 20:45.