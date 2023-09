Xabi Alonso może zostać następcą Carlo Ancelottiego

Carlo Ancelotti po zakończeniu obecnego sezonu ma opuścić Real Madryt. Trener rzekomo ma zostać selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Królewscy na początku obecnego sezonu nie grają najlepszej piłki, co dodatkowo podkręca medialne spekulację. Według informacji mediów, Zastępcą 64-latka ma zostać były piłkarz Realu, Xabi Alonso.

Xabi zastąpi Ancelottiego w Realu Madryt?

W 2021 roku Carlo Ancelotti objął drugi raz w swojej karierze stanowisko trenera Realu Madryt. Włoch już w pierwszym sezonie razem z Królewskimi wygrał Ligę Mistrzów. W obecnych rozgrywkach mimo że, Real zajmuje trzecie miejsce w La Liga, drużyna nie prezentuje jednak poziomu zbliżonego do tego, w którym sięgnęli po trofeum Champions League. Na początku obecnej kampanii ciężar gry na swoje barki często bierze nowy nabytek, Jude Bellingham, który nieraz dał zwycięstwo drużynie. W ostatnim meczu ligi hiszpańskiej Real Madryt przegrał derbowe starcie z Atletico 1:3. W mediach pojawiła się informacja, że po porażce Królewskich, prezes stołecznego klubu, Florentiono Perez podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ancelottim po zakończeniu obecnego sezonu. Według medialnych informacji Real Madryt wybrał Xabiego Alonso na swojego menadżera na przyszły sezon.

Włoski szkoleniowiec odniósł się do spekulacji, w których to Xabi ma zostać następcą trenera Realu oraz zaznaczył, że jest szczęśliwy w klubie La Liga. „Wszyscy wiedzą, że jestem tutaj szczęśliwy”. „Ale to nie jest teraz ważna sprawa. Porozmawiamy w przyszłości, jest czas” – przyznał Włoch.

„Trenowałem Xabiego, wykonuje świetną robotę w Bayerze. Dobrze rozumie grę, dlatego jest bardzo dobrym trenerem” – powiedział Ancelotti.

Xabi Alonso w Bayerze Leverkusen

Xabi został trenerem drużyny Bundesligi w 2022 roku. W tym czasie poprowadził zespół w 44 spotkaniach, w których zanotował 23 zwycięstwa, 11 remisów oraz 10 porażek.