Sytuacja Jadona Sancho w Manchesterze United coraz gorsza

Jadon Sancho po przegranym meczu Manchesteru United z Arsenalem 1:3 narobił sobie niemałych kłopotów. Piłkarz zakwestionował słowa trenera Czerwonych Diabłów, przez co został oddalony od składy. Wygląda na to, że sytuacja Anglika w klubie Premier League jest coraz gorsza. Niewykluczone, że nadchodzi koniec przygody 23-latka z drużyną z Old Trafford.

Fatalna sytuacja Jadona Sancho

Jadon Sancho został odsunięty od pierwszej drużyny Manchesteru United. Wszystko przez wpis na swoich mediach społecznościowych jakiego dokonał skrzydłowy reprezentacji Anglii. Manager Czerwonych Diabłów, po porażce z Arsenalem 1:3 zdradził dlaczego Sancho nie znalazł się w składzie na mecz. Zdaniem Erika Ten Haga, gracz nie podchodził profesjonalnie do swoich obowiązków treningowych. 23-letni piłkarz we wspomnianym wcześniej wpisie zarzucił kłamstwo Holendrowi i zaapelował do kibiców, aby nie wierzyli w słowa trenera.

Anglik po zaistniałej sytuacji został oddalony do pierwszej drużyny United. Jak informują media, Sancho został wyrzucony ze wszystkich obiektów pierwszego składu Manchesteru United, w tym ze stołówki drużyny. Niektórzy zawodnicy podobno przekonywali zawodnika, aby ten przeprosił szkoleniowca. Reprezentant Anglii jednak nie przystał na sugestię kolegów z drużyny. Nie ma określonego terminu jego powrotu do składu. Wydaje się, że dni Jadona Sancho na Old Trafford są policzone. Głównymi zainteresowanymi transferem 23-latka wydają się być Barcelona oraz Borussia Dortmund, w której zawodnik występował przed transferem do Premier League.

Jadon Sancho has reportedly been exiled from all first-team facilities at Manchester United – including the team dining room 🍽️ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 26, 2023

Kiepska dyspozycja Sancho w United

Jadon Sancho nie może zaliczyć swojego pobytu w United do udanych. Przed transferem do Premier League był jednym z lepszych piłkarzy w Bundeslidze. W ekipie Czerwonych Diabłów nie prezentuje tak wysokiej formy jak w barwach Borussii Dortmund. Dla klubu z Manchesteru rozegrał 82 mecze, w których strzelił 12 goli i zanotował 6 asyst.