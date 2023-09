Pogoń Szczecin – Legia Warszawa 27.09…

Betfan kurs 1.69 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa Powyżej 2.5 gola TAK Obstaw

Nietypowo, bo w środę zobaczymy starcie polskiej Ekstraklasy, w którym zmierzą się Pogoń Szczecin i Legia Warszawa. Pojedynek zapowiada się niezwykle emocjonująco, gdyż jedni i drudzy są na fali wznoszącej. Portowcy po bardzo słabym początku sezonu w końcu się przełamali i wygrali ostatnie dwa spotkania. Za to Legioniści kapitalnie godzą grę w polskiej lidze i europejskich pucharach i śmiało można nazwać ich głównym kandydatem do mistrzostwa. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego meczu.

Pogoń Szczecin – Legia Warszawa – typy bukmacherskie

Pogoń i Legia mają coś do udowodnienia i jest to bardzo ważny mecz dla obu ekip. Gospodarze pewnie jeszcze chcieliby zakończyć sezon w czubie tabeli, natomiast goście walczą o mistrzowski tytuł. Można spodziewać się ogromnej determinacji już od pierwszych minut i niewykluczone, że szybko strzelona bramka ustawi spotkanie.

Mimo wszystko uważam, że w spotkaniu padnie więcej niż jeden gol. Obie ekipy mają spory potencjał ofensywny, który potrafi zaskoczyć każdego rywala. W dodatku defensywa szczecińska i warszawska popełnia błędy, szczególnie jeśli mówimy tu o grze bramkarzy. Wierzę, że to wszystko przełoży się na trafienia do siatki i w starciu zanotujemy over 2.5 goli po kursie @1.69 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Pogoń Szczecin – Legia Warszawa

Legia sprawiła małą niespodziankę w Lidze Konferencji Europy, gdzie w Warszawie pokonali Aston Villę 3:2. W starciu ligowym okazali się lepsi od Górnika Zabrze wygrywając 2:1. Ogólnie Legia w Ekstraklasie jeszcze nie przegrała i niebawem może zostać liderem rozgrywek. Wyciągnęli wnioski i godzą grę na dwa fronty. Śmiało można stwierdzić, że to aktualnie jeden z dwóch najlepszych zespołów w polskiej lidze.

Biorąc pod uwagę tylko na zmagania ligowe to Pogoń kompletnie nie potrafiła tego pogodzić z europejskimi pucharami. W tym czasie przegrała aż cztery mecze z rzędu, nawet nie potrafiąc strzelić bramki przez 360 minut to wydaje się nieprawdopodobne przy takiej sile ofensywnej. Drużyna była cieniem samego siebie, nawet w Łodzi polegli z beniaminkiem, a u siebie z Radomiakiem. Teraz jednak po przerwie reprezentacyjnej wszystko zaczyna wracać na właściwe tory, wygrali dwa kolejne spotkania: 3:1 z Koroną Kielce i ostatnio z Cracovią aż 5:1 na wyjeździe. Nareszcie widzimy zespół, który chcielibyśmy oglądać za każdym razem: z błyskiem, zacięciem, dużą liczbą akcji podbramkowych.

Kursy bukmacherskie Pogoń Szczecin – Legia Warszawa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków szanse są bardzo wyrównane i Legia nie jest tutaj faworytem.



Bukmacher Wygrana Pogoni Remis Wygrana Legii Betfan 2.59 3.40 2.64 Fortuna 2.77 3.35 2.62 LVBET 2.60 3.90 2.80

Gdzie obstawiać mecz Pogoń Szczecin – Legia Warszawa

Spotkania polskiej Ekstraklasy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Pogoń Szczecin – Legia Warszawa

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+ Sport. Mecz rozpocznie się w środę o 20:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.