Już niedługo młodzieżowa reprezentacja Rosji może wrócić do rywalizacji w rozgrywkach międzynarodowych. Prezydent UEFA, Aleksander Ceferin przyznał, że w planach jest przywrócenie rosyjskich drużyn do lat 17. do rozgrywek. Z oświadczeniem Komitetu Wykonawczego UEFA sprzeciwia się prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza.

Rosja zostanie przywrócona do rozgrywek międzynarodowych

Po ataku Rosjan na Ukrainę, UEFA zawiesiła reprezentację Rosji. Już niedługo męskie i żeńskie młodzieżowe reprezentację Rosji do lat 17. mogą zostać przywrócone do rywalizacjo w rozgrywkach międzynarodowych. UEFA podtrzymuje zawieszenie dla seniorskich drużyn, jednak chce dać szansę młodzieżowym ekipą. Zdaniem Aleksandera Ceferina, rosyjscy niepełnoletni zawodnicy ponoszą bezpodstawne konsekwencje działań swojego kraju.

,,Ciągłe zawieszenie UEFA przeciwko rosyjskim drużynom dla dorosłych odzwierciedla jej zaangażowanie w przeciwstawienie się przemocy i agresji. UEFA jest zdecydowana utrzymać to stanowisko do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju” – powiedział prezydent UEFA.

,,Jednakże zakazując dzieciom udziałom w rozgrywkach, nie tylko nie uznajemy i nie przestrzegamy podstawowego prawa do ich holistycznego rozwoju, ale także bezpośrednio je dyskryminujemy. Zapewniając możliwości gry i rywalizacji z rówieśnikami ze Starego Kontynentu, inwestujemy w to, co, mamy nadzieję, będzie jaśniejszą i bardziej zdolną przyszłą generacją oraz lepszym jutrem” – dodał Aleksander Ceferin.

‼️ 🇪🇺 UEFA przywróciła do rywalizacji reprezentacje Rosji U17 i w teorii będzie ona móc grać z każdą kadrą, ale… Angielski Związek Piłki Nożnej poinformował, że angielskie drużyny juniorskie nie wezmą udziału w meczach z Rosją! 🚨 pic.twitter.com/cj94CZa4Nu — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) September 27, 2023

Swoje stanowisko zajął prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zapowiedział, że w przypadku przywrócenia Rosji do rozgrywek międzynarodowych, Polskie drużyny nie będą z nimi rywalizować.

,,Z zaskoczeniem przyjąłem wczorajsze oświadczenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja” – napisał prezes PZPN, Cezary Kulesza.