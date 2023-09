Serge Gnabry przymierzany do Manchesteru United

Manchester United ma poważne problemy na skrzydłach. Wiele wskazuje na to, że w barwach Czerwonych Diabłów nie zobaczymy już Jadona Sancho oraz niepewna jest przyszłość Antony’ego. Z racji takiego stanu rzeczy na celowniku klubu z Old Trafford znalazł się piłkarz Bayernu Monachium, Serge Gnabry.

Trener Manchesteru United w ostatnim czasie ma niemały ból głowy. Przez swój wpis w mediach społecznościowych z drużyną pożegnał się Jadon Sancho. Anglik zakwestionował wypowiedz Erika Ten Haga, co nie spodobało się Holendrowi. 23-latek został odsunięty od składu i nie wygląda na to, aby w najbliższych dniach jego sytuacja uległa zmianie. Mówi się, że już niedługo dobiegnie końca przygoda Sancho z Manchesterem United. Media donoszą, że zainteresowanie skrzydłowym przejawia Borussia Dortmund.

Kolejnym ofensywnym graczem, który ponosi skutki swoich domniemanych działań jest Antony. Brazylijczyk został oskarżony przez swoją byłą partnerkę o napaść. Były piłkarz Ajaxu zaprzecza oskarżeniom ze strony kobiety. Na czas trwania śledztwa Manchester United podjął decyzję o odsunięcia gracza od składu. Nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zawodnik wróci do zespołu.

Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy, United rozgląda się nad wzmocnieniem osłabionej pozycji na skrzydle. Wydaje się, że głównym piłkarzem znajdującym się na celowniku klubu z Manchesteru jest Serge Gnabry. Niemiec jest ważnym zawodnikiem Bayernu Monachium. W styczniu Czerwone Diabły prawdopodobnie złożą ofertę za 28-latka opiewającą na ponad 50 mln euro.

🚨🥇| 𝐍𝐄𝐖: Manchester United are said to be preparing a shock January transfer swoop for former Arsenal player and current Bayern Munich winger Serge Gnabry. [@MailSport] pic.twitter.com/4SoBu2vKY2

— UtdTruthful (@Utdtruthful) September 27, 2023