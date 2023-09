We wtorek Grzegorz Krychowiak za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformował, że zakończył karierę w reprezentacji Polski. Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny pożegnali Krychowiaka za pomocą Instagrama, dziękując mu za wspólną grę.

Krychowiak pożegnany przez Lewandowskiego i Szczęsnego

Grzegorz Krychowiak w reprezentacji Polski zadebiutował w 2008 roku. Piłkarz dla Biało-Czerwonych wystąpił w stu spotkaniach, co czyni go razem obok Grzegorza Lato, 5. zawodnikiem z największą ilością rozegranym meczów w polskiej koszulce. Postawę 33-latka podczas przygody z Biało-Czerwonymi docenił kapitan reprezentacji, Robert Lewandowski.

,,Dodawałeś kadrze stylu, bez wątpienia. Twoje sto występów w kadrze nie było przypadkowe, jak nasze spotkanie w Świątyni Buddyjskiej w Pekinie. Możesz być dumny ze swojej drogi i pięknych chwil w tej najpiękniejszej koszulce z orłem na piersi!” – napisał kapitan reprezentacji Polski.



Wojciech Szczęsny oraz Grzegorz Krychowiak znają się od najmłodszych lat. Brakarz reprezentacji Polski sięgnął pamięcią do początkowych lat kariery obydwu piłkarzy i podziękował za wspólną grę.

,,19 lat miałem zaszczyt wspólnej gry z orzełkiem na piersi ze swoim przyjacielem! Razem cieszyliśmy się z pięknych chwil i razem przeżywaliśmy nasze najgorsze porażki. Zaczynaliśmy w 2004 roku w Ciechanowie, potem autokarem jeździliśmy po całej Europie wspólnie marząc by kiedyś zagrać w pierwszej reprezentacji. Grzesiu to marzenie spełnił 100 razy. Za każdym razem dając z siebie 100%. I za to należy mu się ogromny szacunek! Krycha, Ty wiesz, że jak żyje nie powiem o Tobie miłego słowa, bo taka jest już natura naszej przyjaźni, ale za tą piękna, wspólną podróż DZIĘKUJE!” – oświadczył Wojciech Szczęsny.



Kiedy reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz?

Polacy w kolejnym meczu zmierzą się z Wyspami Owczymi. Mecz zostanie rozegrany 12 października o godzinie 20:45.