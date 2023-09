Reece James oskarżony za agresję wobec sędziego

W weekend Chelsea przegrała mecz w Premier League z Aston Villą. Po spotkaniu piłkarz The Blues, Reece James miał zachowywać się w agresywny sposób w stosunku do arbitra prowadzącego mecz.

Chelsea notuje bardzo słaby początek obecnego sezonu. The Blues zajmują dopiero czternaste miejsce w Premier League z dorobkiem 5. pktów. W niedziele zespół ze Stamford Bridge mierzył się z Aston Villą. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino doznała klęski 1:0. Czerwoną kartkę w zespole z Londynu w meczu obejrzał Gusto. Jak informują brytyjskie media, po spotkaniu, w tunelu piłkarz The Blues, który nie brał udziału w meczu z powodu kontuzji, miał obrażać sędziego prowadzącego mecz. Związek FA oskarżył piłkarza o niewłaściwe zachowanie i zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec Anglika.

🚨| Reece James has been charged by The FA for “improper, insulting or abusive” behaviour towards a match official after Chelsea’s 1-0 defeat to Aston Villa on Sunday. pic.twitter.com/20mP4S8Dlj

— Football Daily (@footballdaily) September 27, 2023