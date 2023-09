Betfan kurs 1.60 Lech Poznań vs Raków Częstochowa Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Meczem na szczycie polskiej Ekstraklasy śmiało można nazwać taki pojedynek jak Lech Poznań vs Raków Częstochowa. Oba te kluby w ostatnich latach mogły cieszyć się z mistrzowskiego tytułu i w dalszym ciągu są na topie. W tym roku również mają taki cel, ale konkurencja, zwłaszcza ta z Warszawy, jest znacznie mocniejsza. Kto udowodni swoją wyższość w czwartkowy wieczór przy ulicy Bułgarskiej? Która z drużyn złapie odpowiedni rytm i rozpocznie swój marsz po wygraną rozgrywek? Zapraszam na bukmacherską analizę tego pojedynku.

Lech Poznań – Raków Częstochowa – typy bukmacherskie

Lech w ostatnim czasie złapał formę i nic dziwnego, że podejdzie do tego starcia w roli nieznacznego faworyta. Jednak wydaje się, że to Raków dysponuje większym potencjałem czysto sportowym. Od początku sezonu grają niezwykle równo i jeśli wywiozą z Poznania trzy punkty, będzie to potężny motor napędowy do walki o tytuł mistrzowski.

Myślę, że zobaczymy dość ofensywny mecz i otwartą grę po obu stronach boiska. W polskiej Ekstraklasie rzuty rożne sypią się jak z rękawa i w takim starciu również powinniśmy zanotować ich sporą liczbę. Kurs na over 8.5 tego stałego fragmentu gry wynosi @1.60 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu Lech Poznań – Raków Częstochowa

Lech Poznań szybko pożegnał się z europejskimi pucharami i może skupić się na meczach ligowych, natomiast Raków Częstochowa wykonał plan minimum i znalazł się w fazie grupowej Ligi Europy. W Ekstraklasie obie drużyny mają po dwa mecze zaległe, ale mimo tego znajdują się w czołówce: gospodarze na 6. miejscu z 14 punktami na koncie, a goście na 3. pozycji z 16 „oczkami”. Zespół z Poznania miał ostatnio lekki kryzys nie notując wygranej przez trzy kolejki: dwa remisy z Zagłębiem i Górnikiem oraz porażka ze Śląskiem Wrocław. „Kolejorz” słabo spisuje się w obronie, tylko przeciwko Warcie i Radomiakowi zachowali czyste konto. W ostatnim domowym meczu ich gra nie wyglądała najlepiej, sporo prostych błędów i wymęczyli wygraną przeciwko Stali Mielec 2:1.

Raków jeśli dobrze spisze się w zaległych pojedynkach to jest spora szansa, że obejmie fotel lidera. Mimo gry na dwóch frontach na tą chwilę uważam, że radzą sobie przyzwoicie: w lidze pięć zwycięstw, jeden remis i jedna porażka. Aktualnie notują serię kolejnych czterech wygranych i są po szalonym meczu przeciwko Ruchowi, gdzie w Chorzowie wygrali 5:3. Patrząc na spotkania bezpośrednie to Lech u siebie ostatnio sobie nie radzi: w trzech ostatnich starciach w Poznaniu zespół z Częstochowy wygrywał dwukrotnie i raz padł remis.

Kursy bukmacherskie Lech Poznań – Raków Częstochowa

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków szanse są bardzo wyrównane, ale to Lech jest mimo wszystko faworytem.



Bukmacher Wygrana Lecha Remis Wygrana Rakowa Betfan 2.29 3.30 3.15 Fortuna 2.40 3.32 3.15 LVBET 2.30 3.65 3.40

Gdzie obstawiać mecz Lech Poznań – Raków Częstochowa

Spotkania polskiej Ekstraklasy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Lech Poznań – Raków Częstochowa

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+ Sport. Mecz rozpocznie się w czwartek o 20:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.