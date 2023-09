W ciągu weekendowych kolejek, które trwają od piątku do poniedziałku, dzieje się bardzo wiele. Niekiedy odbywa się tyle hitów, że tak naprawdę trudno wybrać który z nich obejrzeć. Oto przegląd najlepszych weekendowych hitów piłkarskich wraz z informacjami o transmisji, które odbywać się będą od 29.09 do 02.10.

Barcelona – Sevilla. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Bardzo ciekawie zapowiada się mecz Barcelony z Sevillą. Duma Katalonii celuje w mistrzostwo, a goście są jednym z najlepszych klubów w Hiszpanii, co potwierdzili w starciu z Almerią. Mecz Barcelony z Sevillą odbędzie się w piątek 29 września o 21:00 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Sport 2.

Milan – Lazio. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Jeden z hitów Serie A odbędzie się już w sobotę. Milan zagra w nim z Lazio. Kandydat do tytułu podejmować będzie wicemistrza. Rossoneri są na drugiej pozycji w Serie A, ale mają tyle samo punktów co Lazio. Goście za to słabo rozpoczęli sezon. Mecz Milan – Lazio odbędzie się 30 września o 18:00 i będzie można go obejrzeć na Eleven Sports 1.

Tottenham – Liverpool. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W sobotę odbędzie się hit Premier League między Tottenhamem, a Liverpoolem. Obie drużyny zajmują miejsce w czołówce Premier League, a spotkania między nimi zawsze obfitowały w wielkie emocje. Mecz Tottenham – Liverpool odbędzie się 30 września o 18:30 i będzie można go obejrzeć na Viaplay.

RB Lipsk – Bayern Monachium. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Na brak hitów nie mogą narzekać także miłośnicy niemieckiej Bundeligi. W sobotę RB Lipsk podejmować będzie mistrza kraju – Bayern Monachium. Drużyny należą do czołówki europejskich klubów i spotkanie powinno obfitować w wiele bramek i koronkowych akcji. Mecz RB Lipsk – Bayern Monachium odbędzie się 30 września o 18:30 i będzie można go obejrzeć na Viaplay.

Pogoń Szczecin – Lech Poznań. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Najciekawszy mecz w ramach 10. kolejki Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę. Pogoń Szczecin zagra z Lechem Poznań. Są to obecnie jedne z najlepszych drużyn w naszym kraju, o czym świadczy fakt, że reprezentowały nas w eliminacjach europejskich pucharów. Mecz Pogoń Szczecin – Lech Poznań odbędzie się 1 października o 17:30 i będzie można go obejrzeć na Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.

Atalanta – Juventus. Kiedy i gdzie obejrzeć?

W niedzielę odbędzie się mecz Atalanty z Juventusem. Obie drużyny zajmują czołowe lokaty w tabeli Serie A. Za cel stawiają sobie awans do Ligi Mistrzów. Mecz Atalanta – Juventus odbędzie się 1 października o 18:00 i będzie można go obejrzeć na Eleven Sports 1.

Fot. Pressfocus