Eduardo Camavinga zostanie w Realu Madryt na dłużej

Eduardo Camavinga bardzo dobrze spisuje się w Realu Madryt. Młody piłkarz swoją postawą zasłużył na nowy kontrakt w ekipie Królewskich. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, 20-latek lada moment podpisze nową umowę z klubem La Liga.

Eduardo Camavinga trafił do Realu Madryt latem 2021 roku z Rennes za 31 mln euro. Zawodnik łączony był również z Manchesterem United, jednak to zespół z Hiszpanii dopiął swego i sprowadził 20-latka. Camavinga dobrze wpisał się podczas gry dla zespołu Królewskich. Już w pierwszym sezonie regularnie pojawiał się na boisku w koszulce Realu, a w poprzednich rozgrywkach przebił się do pierwszej jedenastki. Z konieczności często rozgrywał mecze na lewej stronie obrony. Jego nominalną pozycją jest oczywiście, środek pomocy i tam również występował.

Łącznie dla klubu La Liga rozegrał już 107 spotkań, strzelił 2 gole i zanotował 4 asysty. Jego dobra postawa prezentowana na boisku spowodowała, że działacze stołecznej drużyny postanowili zaproponować Francuzowi nowy kontrakt. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga prowadzi zaawansowane rozmowy z Królewskimi i lada moment podpisze nową umowę. Dzięki nowemu kontraktowi piłkarz zarobi więcej oraz zawarta w nim będzie klauzula kupna. 20-latek oprócz tego, że jest podstawowym piłkarzem, jest szczęśliwy w Realu. Oficjalne ogłoszenie podpisania nowej umowy powinno mieć miejsce lada dzień.

