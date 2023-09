FAME FRIDAY ARENA #2: PREZES FEN vs BOXDEL 2

Betclic kurs 7.51 FAME MMA Friday Arena 2 Kupon AKO: wygrana Prezesa FEN i Piotra Liska 1,1 Obstaw

Gale freak fightowe w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Aktywni sportowcy lub po zakończeniu kariery również chętniej biorą w nich udział. Już w piątek 29 września odbędzie się druga edycja Fame Friday Arena, czyli nowy projekt Boxdela, Wojtka Goli, Krzysztofa Rozpary i Rafała Pasternaka. Przedsięwzięcie o nazwie Fame Friday Arena okazało się kolejnym sukcesem, dlatego po zaledwie nieco ponad dwóch miesiącach włodarze Fame MMA przygotowali kolejną jej odsłonę. Pierwsza edycja odbyła się 21 lipca 2023 roku we wrocławskiej Hali Stulecia. Tym razem zagości w Szczecinie, gdzie obiektem zmagań będzie Netto Arena. Karta walk wygląda naprawdę imponująco, ale o tym już w artykule do którego serdecznie zapraszam!

Zapowiedź FAME MMA Friday Arena #2

Zgodnie z nazwą i założeniem nowego projektu wszystkie edycje odbędą się w piątki. Karta walk wygląda naprawdę interesująco i oczywiście nie zabraknie głośnych nazwisk. Swoją debiutancką walkę stoczy polski tyczkarz, Piotr Lisek. W main evencie gali FAME FRIDAY ARENA #2 potężny włodarz – Michał „Boxdel” Baron, ponownie zmierzy się z pragnącym rewanżu Pawłem „Prezesem FEN” Jóźwiakiem. Doskonale pamiętamy historię ich pierwszego starcia – każda konfrontacja pełna nienawiści, palce wkładane w oczy, pięści lądujące na szczęce, a podczas pojedynku ostra i brutalna walka w rzymskiej klatce. Między nimi non stop dochodzi do ostrej wymiany zdań – to sprawa osobista. Tym razem walka odbędzie się na zasadach K-1 w małych rękawicach. Po raz pierwszy do klatki FAME wejdzie Daniel „Ostry” Ostaszewski, a jego rywalem będzie Kacper „Crusher” Błoński, który doświadczenie w klatce już ma. W co-main evencie zmierzą się Jose „Josef Bratan” Simao z podwójnym mistrzem FAME – Maksymilianem „Wiewiórem” Wiewiórką. Do klatki natychmiastowo wraca Marcin „Xayoo” Majkut, który przyjął wyzwanie Marcina „Rafonixa” Krasuckiego. W rezultacie otrzymujemy starcie streamerów, których poza legendarnym statusem łączy również pogarda do siebie nawzajem.

Karta walk FAME MMA Friday Arena #2

Michał Boxdel Baron – Paweł Prezes FEN Jóźwiak (K-1, małe rękawce)

Baron – Paweł Jóźwiak (K-1, małe rękawce) Kacper Crusher Błoński – Daniel Ostry Ostaszewski (Boks, małe rękawice, no-limit)

Błoński – Daniel Ostaszewski (Boks, małe rękawice, no-limit) Josef Bratan – Maksymilian Wiewiór Wiewiórka (K-1, małe rękawice)

Wiewiórka (K-1, małe rękawice) Arkadiusz Tańcula – Adrian Polak Polański

Polański Alan Kwieciński – Dominik Zadora

Marcin Rafonix Krasucki – Marcin Xayoo Majkut

Krasucki – Marcin Majkut Agata Fagata Fąk – Martyna Brylantynka Janusz

Fąk – Martyna Janusz Filip Zabielski – Robert Sutonator Pasut

Pasut Piotr Lisek – Dariusz Daro Lew Kaźmierczuk

Kaźmierczuk Łukasz Mandzio Samon – Karol Karolek Dabrowski

Samon – Karol Dabrowski Roger Salla – Andrzej Endi Czysz

FAME MMA Friday Arena #2 – typy bukmacherskie

Pod analizę na kuponie biorę przede wszystkim walkę wieczoru, czyli starcie Michała „Boxdela” Barona z Pawłem „Prezesem FEN” Jóźwiakiem. Pierwszy pojedynek odbył się na zasadach MMA, do których bliżej Boxdelowi. Paweł Jóźwiak wtedy nie był w stanie wyjść do trzeciej rundy. Tym razem, obydwaj zawodnicy zmierzą się na zasadach K-1, po raz pierwszy w oficjalnej walce. Formuła kickbokserska ma to do siebie, że tutaj kondycja nie jest najważniejszym elementem. Prezes FEN ma po swojej stronie także wzrost, gdzie jest 7 centymetrów wyższy od swojego rywala. Paweł już w lipcu pokazał, że poczynił znaczne postępy i forma dopisuje, gdzie wygrał ze „Starym Muranem” oraz „RED”. Dlatego nie rozumiem kursów wystawionych na ten pojedynek, bo będzie znacznie inny od pierwszego, który był w formule MMA.

Drugim moim typem jest zwycięstwo w debiucie Piotra Liska. Jego przeciwnikiem będzie doskonale znany wszystkim Daro Lew. Dariusz tak naprawdę robi dużo szumu przed walkami, na konferencjach, a jego rekord dalej nie wygląda imponująco: trzy zwycięstwa i aż jedenaście porażek. Warto także dodać, że zawodnik ma 49 lat, więc jego kondycja na pewno nie będzie imponująco. Piotrek to mimo wszystko wieloletni sportowiec, a wzrostem przewyższa swojego rywala aż o 17 cm.

Gdzie obstawiać FAME MMA Friday Arena #2

Betclic posiada wyłączność na wystawianie oferty bukmacherskiej na walki FAME MMA. Jeżeli chcesz obstawiać galę, to zrobisz to wyłącznie u tego bukmachera.

Gdzie oglądać FAME MMA Friday Arena #2

Cena PPV Fame Friday Arena 2 jest taka sama jak wcześniej: Fame Friday Arena 2 – Basic (Live 720p +48H VOD) – 34,99 zł lub Fame Friday Arena 2 – Premium (Live 1080p +7 dni VOD) – 39,99 zł