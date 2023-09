FC Barcelona – Sevilla 29.09 –…

Betfan kurs 1.67 FC Barcelona vs Sevilla Robert Lewandowski strzeli gola TAK Obstaw

Barcelona przed własną publicznością rzadko kiedy zalicza wpadki, ale Sevilla postara się urwać choćby jeden punkt Dumie Katalonii. W piątkowy wieczór gospodarze będą mogli wykonać kolejny krok w drodze po tytuł mistrzowski, ale zadanie nie będzie łatwe. Zespół Roberta Lewandowskiego może pocieszać fakt, że wygrali ostatnie trzy spotkania z tym przeciwnikiem, a od sześciu nie przegrali. Czy dzisiejsze starcie zakończy się niespodziewanym scenariuszem? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

FC Barcelona – Sevilla – typy bukmacherskie

Wydaje się, że Barcelona ostatnio dość solidnie ustabilizowała formę i jeśli dalej będą unikać błędów oraz zbędnych strat punktów, zapowiada nam się fascynująca walka o tytuł mistrzowski. Co prawda konkurencja nie śpi i trzeba przyznać, że Real Madryt w chwili obecnej również wygląda bardzo dobrze. Największą sensacją na ten moment jest oczywiście fakt, że ani Blaugrana, ani Królewscy nie zasiadają na fotelu lidera La Liga. To miejsce należy do Girony, która zalicza kapitalny start rozgrywek i nie wiadomo, jak długo taka sytuacja się utrzyma. Wątpliwe, by realnie akurat ten zespół z Katalonii włączył się w walkę o zwycięstwo całych rozgrywek 2023/2024.

Jeśli chodzi o typ na to spotkanie, wybieramy opcję patriotyczną. Przez ostatni rok Robert Lewandowski przyjął dużo krytyki pod swoim adresem, ale wydaje się, że w ostatnim czasie odnalazł swój prawidłowy ciąg na bramkę. W ostatnich czterech spotkaniach z jego udziałem strzelił cztery bramki, co daje średnio jedno trafienie na mecz. Polak jest bardzo skuteczny zwłaszcza w meczach domowych, więc liczymy na dobry występ napastnika Barcelony. Kurs na to zdarzenie wynosi @1.67 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Zapowiedź meczu FC Barcelona – Sevilla

Barcelona ma powody do optymizmu przed tym meczem, choć nie jest to ekipa nieomylna. Ostatnie spotkanie Dumy Katalonii to rozczarowujący remis z Mallorcą na wyjeździe 2:2. Podopieczni Xaviego musieli niemal przez całe spotkanie gonić wynik co finalnie im się udało, gdyż z wyspy przywożą 1 punkt. Mimo tej „wpadki”, Blaugrana wciąż jest niepokonana w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach.

Sevilla po nieudanym początku sezonu jest niepokonana w ostatnich 4 spotkaniach. 2 zwycięstwa i 2 remisy pozwalają wierzyć drużynie trenera Mendilibara, że nadchodzą lepsze czasy. W ostatnim czasie oba zespoły nie prezentowały się najlepiej w defensywie. W lidze Barcelona strzeliła 18 bramek i straciła 8, natomiast Sevilla posiada bilans 11:9.

Kursy bukmacherskie FC Barcelona – Sevilla

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest FC Barcelona.



Bukmacher Wygrana Barcelony Remis Wygrana Sevilli Betfan 1.37 5.10 7.00 Fortuna 1.37 5.60 7.80 LVBET 1.35 5.50 8.50

Gdzie i o której oglądać mecz FC Barcelona – Sevilla

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+ Sport 2. Mecz rozpocznie się w piątek o 21:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.