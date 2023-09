Al-Hilal i Chelsea monitorują sytuację Osimhena

Victor Osimhen nie ma łatwych ostatnich dni w Napoli. Napastnik zaczął wprowadzać napiętą atmosferę, a sytuację monitoruje Al-Hilal.

Victor Osimhen nie został sprzedany tego lata i wydawało się, że Nigeryjczyk kolejny sezon spędzi w Napoli, gdzie znowu będzie walczył o tytuł króla strzelców Serie A. Napastnik strzelił do tej pory cztery gola, a klub zajmuje piąte miejsce, co nie jest wymarzonym wynikiem.

Osimhen po spudłowaniu karnego z Bologną został wyśmiany przez profil Napoli na TikToku, a później nie przywitał się z kolegami w ośrodku treningowym, co zarejestrowały kamery. Atmosfera wokół Osimhena robi się coraz bardziej napięta.

#Chelsea and Al Hilal will show up again for Napoli striker Victor Osimhen in January.

