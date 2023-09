Carlo Ancelotii ma poważne problemy w linii defensywy. Po kontuzji Édera Militão z gry wypada kolejny piłkarz. David Alaba nabawił się urazu mięśnia i będzie niedostępny przez kilka najbliższych tygodni.



Real Madryt ma sporego pecha na starcie obecnego sezonu. Przy starcie obecnych rozrywek urazów doznali już między innymi Thibaut Courtois, Arda Güler oraz Éder Militão. Do grona kontuzjowanych graczy dołączył David Alaba. Pauza Austriaka jest o tyle problematyczna, że jest kolejnym kontuzjowanym zawodnikiem w linii defensywnej zaraz po Militão. Alaba doznał urazu mięśnia, który na całe szczęście nie jest poważna. Zawodnik opuści prawdopodobnie najbliższe mecze z Gironą oraz Napoli. Spotkanie z drużyną Serie A rozegranie zostanie w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów.

⚪️🇦🇹 Carlo Ancelotti: “David Alaba's injury is not very serious, he could be ready against Napoli”.

“International breaks are the problems. The players are tired and there's no time for recovery.”

⛔️ Rumours on Jerome Boateng as an option for Real Madrid are completely fake. pic.twitter.com/czmHhcRWdU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2023