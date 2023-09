Antony wraca do składu Manchesteru United

Antony pozostaje poza składem Manchesteru United od początku września. Brazylijczyk został oskarżony przez swoją byłą partnerkę o przemoc. Czerwone Diabły wydały komunikat, w którym informują, że 23-latek wróci do treningów oraz będzie mógł rozgrywać mecze w koszulce United w najbliższym czasie.

Antony został włączony do składu

Antony rozegrał swój ostatni mecz 3 września z Arsenalem. Czerwone Diabły przegrały spotkanie 1:3. Przerwa skrzydłowego w grze spowodowana jest przez oskarżenia ze strony swojej byłej partnerki. Kobieta oskarżyła zawodnika o przemoc. 23-latek złożył zeznania w tej sprawie i upiera się, że jest niewinny. Brazylijczyk został odsunięty od składu United do czasu złożenia kolejnych zeznań i ostatnie tygodnie spędził w swoim kraju. Klub w z Anglii w piątek przedstawił oświadczenie, w którym przedstawia obecną sytuacje Antony’ego.

„Odkąd oskarżenia zostały wysunięte na początku czerwca, Antony współpracuje z policją w Brazylii i Wielkiej Brytanii. Zamierza nadal to robić”

„Jako pracodawca Antony’ego, Manchester United zdecydował, że piłkarz wznowi treningi w Carrington i będzie do dyspozycji menadżera do czasu zakończenia śledztwa policyjnego. Będziemy się temu przyglądać i oczekiwać na dalszy rozwój sprawy.”

„Manchester United potępia wszystkie akty przemocy i nadużyć. Zdajemy sobie sprawę z wagi ochrony wszystkich stron zaangażowanych w tę sytuację i wiemy, jaki wpływ te zarzuty mają na ofiary przemocy” – możemy przeczytać w komunikacie.

The club have provided an update on Antony.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 29, 2023

Przygoda Brazylijczyka w United

Antony został piłkarzem Manchesteru United latem 2022 roku. Piłkarz często krytykowany jest przez media za swoje występy. W dużej mierze wpływ ma na to kwota za jaką przeniósł się do Anglii. Brazylijczyk kosztował 95 mln euro. Dla Czerwonych Diabłów jak do tej pory rozegrał 48 meczów, w których strzelił 8 goli i zanotował 3 asysty.