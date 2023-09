Liverpool ma na celowniku piłkarza Bundesligi

Jurgen Klopp szuka opcji do wzmocnienia linii ataku. Jak informują zagraniczne media, na celowniku The Reds znalazł się piłkarz Bundesligi, Donyell Malen.

Donyell Malen latem 2021 roku dołączył do Liverpoolu z Borussii Dortmund za 30 mln euro. Dla klubu Bundesligi rozegrał jak dotąd 80 meczów, w których strzelił 23 gole i zaliczył 16 asyst. Holender dobrze wszedł w obecny sezon. Napastnik w siedmiu meczach zdobył cztery gole i zanotował dwie asysty.

W zespole Jurgena Kloppa na środku ataku występuje Darwin Nunez. Urugwajczyk dołączył do The Reds w poprzednim sezonie z Benfiki za 80 mln euro. Napastnik nie rozegrał tak dobrego sezonu, jak spodziewali się tego po nim kibice. 24-latek często krytykowany był za swoją grę. W 42 meczach dla Liverpoolu zdobył 15 trafień i zanotował cztery asysty. W obecnym sezonie jego forma jest dużo lepsza. W pierwszych ośmiu meczach trafił do bramki już cztery razy oraz zaliczył dwie asysty.

Jak informują zagraniczne media na celowniku Liverpoolu znalazł się Donyell Malen. Według informacji, klub Premier League chce zaproponować za napastnika ok 60 mln euro. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 28 mln euro.

🚨 Liverpool manager Jürgen Klopp is interested in Donyell Malen after his impressive start to the season for Dortmund, with the German side willing to sell for £52m.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 29, 2023