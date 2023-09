Tottenham – Liverpool 30.09 –…

Betfan kurs 2.15 Tottenham - Liverpool Wygrana Liverpoolu 2 Obstaw

Przed nami kolejny emocjonujący weekend w Europie, ponieważ sezon piłkarski ruszył pełną parą i na nudę narzekać nie możemy. Tym razem zaglądamy na angielskie boiska, gdzie odbędzie się 7. kolejka Premier League i wiele osób zapewne czeka na hitowe starcie w sobotni wieczór. W Londynie na Tottenham Hotspur Stadium „Koguty” podejmą Liverpool Jurgena Kloppa. Obie drużyny mają coś do udowodnienia i w tym sezonie mierzą wysoką. Początek obiecujący, ale czy uda się nie stracić miejsca w czołówce? Przekonamy się 30 września o godzinie 18:30. Siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i startujemy!

Tottenham – Liverpool – typy bukmacherskie

Na wstępie warto zaznaczyć, że poprzedni sezon obie ekipy zakończyły poniżej oczekiwań. Liverpool na piątym miejscu, nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów i musi grać tylko w Lidze Europy. Nie ma się co dziwić skoro zaliczyli sporo wpadek i głupio tracili punkty. Tottenham jeszcze gorzej, bo zajął dopiero 8. pozycję i o europejskich pucharach mogli zapomnieć. Teraz na starcie jedni i drudzy wyglądają solidnie, jeszcze nie przegrali żadnego meczu, goście są wiceliderem i zgubili tylko dwa punkty w Londynie na samym początku remisując z Chelsea 1:1, a od tamtej pory pięć kolejnych zwycięstw, więc widać, że złapali odpowiednią formę. Pokonali między innymi Newcastle, Aston Villę i West Ham – zespoły, które coś znaczą od pierwszej kolejki i grają przyzwoicie. Liverpool gra całkiem inaczej i jest przede wszystkim konsekwentny. W Lidze Europy także wygrali na inaugurację z LASK Linz 3:1. A Tottenham zremisował z Arsenalem czy Brentfordem, a na uwagę zasługuje wygrana z Manchesterem United, chociaż „Czerwone Diabły” nie prezentują optymalnej dyspozycji. Podopieczni Jurgena Kloppa, jeśli chcą dotrzymać kroku City w walce o tytuł to muszą takie starcia wygrywać. Tottenham często z mocnymi rywalami nie ma nic dopowiedzenia i wypada słabo. „Koguty” ostatni raz wygrały przed własną publicznością z „The Reds” w 2017 roku. Ja uważam, że Liverpool pokaże charakter i wygra.

Zapowiedź meczu Tottenham – Liverpool

Gospodarze, co pokazują statystyki nie potrafią grać w ostatnim czasie przeciwko „The Reds”. Nie wygrali żadnego z ostatnich 12 meczów. Po raz ostatni triumf święcili w 2017 roku, kiedy rozbili ich u siebie 4:1. Od tamtej pory aż dziewięć zwycięstw odniósł Liverpool, który wygrał oba spotkania w poprzednim sezonie. Na terenie Tottenhamu podopieczni Juergena Kloppa wygrali 2:1, natomiast przed własną publicznością 4:3. LFC ma szansę na wygranie szóstego z siedmiu pierwszych meczów PL po raz trzeci w swojej historii. Dwie poprzednie takie serie miały miejsce pod wodzą trenera Jurgena Kloppa w sezonach 2018/2019 i 2019/2020. Niemiec liczy na powtórkę, zwłaszcza że przegrał tylko jeden z 18 pojedynków w roli trenera ze Spurs (11W, 6R). Heung-min Son, strzelił dwie bramki w derbach północnego Londynu przeciwko Arsenalowi i ma nadzieję na przedłużenie swojej serii z bramką przeciwko Liverpoolowi. Po drugiej stronie boiska warto zwrócić uwagę na Luisa Diaza, ponieważ Kolumbijczyk nigdy w swojej karierze nie przegrał meczu ligowego, w którym strzelił gola (39W, 6R).

Kursy bukmacherskie Tottenham – Liverpool

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków szanse na zwycięstwo ma większe Liverpool.



Bukmacher Wygrana Tottenhamu Remis Wygrana Liverpoolu Betfan 2.86 3.90 2.15 Fortuna 2.95 4.00 2.21 LVBET 2.95 4.10 2.20

Gdzie obstawiać mecz Tottenham – Liverpool

Spotkania angielskiej Premier League możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Tottenham – Liverpool

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w sobotę o 18:30. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.