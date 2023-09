Bournemouth – Arsenal 30.09 –…

Betcris kurs 1.76 Bournemouth - Arsenal Wygrana Arsenalu +1.5 gola w meczu TAK Obstaw

Poza meczem Tottenhamu z Arsenalem to nie koniec emocji na angielskich boiskach. Przed nami także kolejne derby Londynu, ale tym razem Fulhamu z Chelsea, ale także czeka nas wyrównany pojedynek między Aston Villą, a Brighton Jakuba Modera. My jednak zajrzymy na Vitality Stadium, gdzie Bournemouth podejmie Arsenal. „Kanonierzy” znowu dobrze wchodzą w nowy sezon, ale podstawowe pytanie brzmi czy będą w stanie utrzymać formę na przestrzeni całych rozgrywek, bo w poprzedniej kampanii po prostu zabrakło im paliwa. Pierwszy gwizdek 30 września o godzinie 16:00. Mi pozostaje zaprosić do lektury i mojej propozycji bukmacherskiej!

Bournemouth – Arsenal – typy bukmacherskie

Wracając do poprzedniego sezonu Arsenal po prostu w kluczowym momencie, czyli pod koniec nie wytrzymał po prostu kondycyjnie, chociaż przez bardzo długi czas przewodził w tabeli i to Manchester City był w roli goniącego. Teraz widać, że „Kanonierzy” nieco się ustabilizowali i również dość udanie rozpoczynają walkę o tytuł mistrzowski, ponieważ po sześciu kolejkach mają cztery zwycięstwa oraz dwa remisy. Pojedynki derbowe rządzą się własnymi prawami i każdy wie, że wtedy zawodnicy dają z siebie 110 procent i tak było też w tych przypadkach, gdzie goście gubili punkty z Tottenhamem oraz Fulham. Bournemouth końcówkę zmagań mieli fatalną i ostatecznie finiszowali na 15. miejscu przegrywając aż 21 spotkań. Aktualnie również nie są w najlepszej dyspozycji, bo jeszcze w bieżącej kampanii nie zaznali smaku zwycięstwa, zremisowali trzy mecze i tyle samo mają porażek na swoim koncie. Terminarz do najłatwiejszych nie należy, ale teraz przed nimi kolejna topowa drużyna, która prezentuje ofensywny styl i jest bramkostrzelna. Moim zdaniem Arsenal wygra i padnie powyżej 1.5 gola w spotkaniu.

Zapowiedź meczu Bournemouth – Arsenal

Tak naprawdę „Wisienki” ostatni raz wygrały w Premier Leeague 30 kwietnia, a od tamtego momentu rozegrali już dziesięć spotkań ligowych. Mecze bezpośrednie również za nimi nie przemawiają, ponieważ w siedmiu ostatnich pojedynkach sześciokrotnie górą był Arsenal, a raz padł remis. Bournemouth już na starcie aż jedenaście razy wyciągało piłkę z własnej bramki.

W obecnym sezonie The Gunners prezentują się dobrze na wyjazdach. Zdołali zapisać na swoje konto skromne zwycięstwa 1:0 w meczach z Crystal Palace i Evertonem. Kolejna wygrana sprawi, że zwyciężą w trzech pierwszych wyjazdowych meczach w PL dopiero po raz trzeci w swojej historii.

Co do absencji to w zespole gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie Ryana Fredericksa, Alexa Scotta, Emiliano Marcondesa, Lloyda Kelly’ego oraz Chrisa Mephama. Po stronie gości niepewny jest występ takich zawodników jak Declan Rice, Bukayo Saka czy Leandro Trossard. Na pewno nie zagrają Gabriel Martinelli oraz Thomas Partey. Jest spora szansa, że w pierwszym składzie zobaczymy reprezentanta Polski – Jakuba Kiwiora.



Kursy bukmacherskie Arsenal – Tottenham

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Arsenal. Najlepiej za zwycięstwo Kanonierów płaci Betcris – 1.58, natomiast jeśli ktoś zdecyduje się na wygraną gospodarzy, najbardziej opłaca się w Fortunie.



Bukmacher Wygrana Bournemouth Remis Wygrana Arsenalu Betfan 5.20 4.35 1.54 Fortuna 5.60 4.50 1.57 Betcris 5.60 4.50 1.58

Gdzie i o której oglądać mecz Bournemouth – Arsenal

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na platformie Viaplay. Mecz rozpocznie się w sobotę o 16:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.