Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy trwa w najlepsze, a trwa już dziesiąta seria spotkań w najlepszej lidze świata. Jedno wiemy na pewno: Legia jest głównym faworytem do tytułu mistrzowskiego, ponieważ stołeczny klub jako jedyny nie poniósł jeszcze porażki. Pytanie tylko brzmi czy Raków Częstochowa lub Lech Poznań będą w stanie powalczyć o najwyższy stopień na podium. Tego na pewno dowiemy się w najbliższych tygodniach, bo emocji na pewno nie zabraknie. A zespół z Poznania czeka kolejny ważny egzamin, ponieważ jadą do Szczecina na starcie z Pogonią. Początek meczu w niedzielę 1 października o godzinie 17:30. Mamy nadzieję, że będzie to prawdziwe piłkarskie święto!

Pogoń Szczecin – Lech Poznań – typy bukmacherskie

Ostatnie dni są naprawdę owocne w naszej Ekstraklasie: najpierw Pogoń podejmowała Legię Warszawa, gdzie po szalonym meczu ulegli 3:4, a dzień później Lech Poznań rozbił przed własną publicznością aktualnego mistrza Polski – Raków Częstochowa 4:1. To pokazuje, że w tym sezonie każdy jest w stanie wygrać z każdym. Zespół ze Szczecina niestety miał spory kryzys, gdzie musiał walczyć na dwa fronty: liga oraz eliminacje europejskich pucharów i nie najlepiej im to wyszło. Łomot od belgijskiego Gentu, gdzie wszystko wyjaśniło się w pierwszym starciu na wyjeździe wysoko przegrywając aż 0:5. I w tym czasie cztery kolejne przegrane na krajowym podwórku, gdzie „Portowcy” nie potrafili nawet zdobyć jednego gola. A mierzyli się z takimi zespołami jak ŁKS Łódź i Radomiak Radom. W ostatnim czasie nawet coś drgnęło, ale przytrafiła się kolejna porażka, tym razem z Legią. Lech Poznań jest w znakomitym nastroju po ostatnim zwycięstwie i pewnie będą chcieli pójść za ciosem. Ogółem goście przegrali tylko raz (1:3 ze Śląskiem Wrocław), ale można to uznać jako wypadek przy pracy. Trwa właśnie seria trzech kolejnych wygranych i w ich meczach pada przynajmniej dwa gole. Pogoń również urządza sobie festiwale strzeleckie. Opcja gola po obu stronach oraz powyżej 2.5 w spotkaniu jest rozsądnym wyjściem.

Zapowiedź meczu Pogoń Szczecin – Lech Poznań

Sędzią tego meczu miał być Krzysztof Jakubik z Siedlec, ale będzie nim jednak Damian Sylwestrzak z Wrocławia. PZPN poinformował o zmianie sędziego na niedzielny hit Pogoń Szczecin – Lech Poznań. Jeszcze w czwartek związek informował, że widowisko poprowadzi Jakubik. W piątek do sieci wrzucono jednak komunikat o roszadzie – bez podania przyczyny. To zaskakująca decyzja według wielu ekspertów. Sylwestrzak ma 31 lat. Niedawno został sędzią międzynarodowym. W debiucie na arenie europejskiej (21 września) poprowadził mecz Ligi Konferencji w Czechach: Viktoria Pilzno – Ballkani Suharekë (1:0).

Jeśli chodzi o Pogoń to z ważnych piłkarzy w przerwie pomiędzy sezonami odeszli Damian Dąbrowski (Zagłębie Lubin) i Pontus Almqvist (Lecce), już w trakcie rozgrywek 2023/2024 ekipę Jensa Gustafssona opuścili dodatkowo środkowi pomocnicy Sebastian Kowalczyk (Houston Dynamo) oraz Mateusz Łęgowski (Salernitana). Pogoń Szczecin to jedyny klub w PKO Ekstraklasie 2023/2024, który jeszcze nie zremisował.

Kursy bukmacherskie Pogoń Szczecin – Lech Poznań

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Faworytem tego meczu minimalnie jest Lech Poznań.



Bukmacher Wygrana Pogoni Remis Wygrana Lecha Betfan 2.77 3.75 2.32 Fortuna 3.05 3.30 2.45 Betcris 2.88 3.45 2.43

Gdzie obstawiać Pogoń Szczecin – Lech Poznań

Spotkania polskiej Ekstraklasy, w której występuje Lech, możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betcris. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Gdzie i o której oglądać mecz Pogoń Szczecin – Lech Poznań

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+Sport. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 17:30. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.