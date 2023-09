Zajmujący się prawem sportowym Bartosz Ulczycki doniósł, że 1 października 2023 w życie wejdą nowe przepisy. Wprowadzą one zakaz premii motywacyjnych, a także zakaz obstawiania meczów piłkarskich u bukmachera dla każdej osoby formalnie związanej z polską piłką.

Zmiany w polskiej piłce – zakaz premii motywacyjnych i obstawiania

Jak donosi Bartosz Ulczycki, który specjalizuje się w prawie sportowym, od 1 października wejdą w życie nowe przepisy.

Premie motywacyjne

Jeden z nich dotyczy zakazu premii motywacyjnych. Ustawianie spotkań jest nielegalne, ale pod koniec sezonu wielokrotnie dochodziło do sytuacji, że losy którejś z drużyn zależały od innego spotkania. Mogło w tym przypadku chodzić o mistrzostwo, spadek, czy awans do wyższej ligi. Wypłacano więc premię motywacyjną, aby jedna z drużyn zagrała na 100 % swoich możliwości, nawet jeśli byłby to dla niej mało ważny mecz. Od 1 października taka praktyka będzie nielegalna i wiązać się będzie z surowymi konsekwencjami. Może to być między innymi: kara w wysokości co najmniej 10 000 złotych, dyskwalifikacji na co najmniej pół roku, a nawet pozbawienie mistrzostwa.

Obstawianie

Bardziej absurdalny wydaje się przepis z obstawianiem. Zakaz postawienia kuponu, w którym zawodnik bierze udział jest zrozumiałe, ale ustawodawca nowych przepisów nieco przesadził. Każda osoba formalnie związana z polską piłką nie może grać u bukmacherów kuponów na piłkę nożna, nawet ze spotkań ligi angielskiej czy Arabii Saudyjskiej. (członkowie PZPN, piłkarze, trenerzy, sędziowie, członkowie sztabu medycznego, działacze piłkarscy np. członkowie stowarzyszeń).