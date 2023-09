Sławomir Peszko o decyzji Grzegorza Krychowiaka

Sławomir Peszko w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet podzielił się swoją opinią na temat odejścia Grzegorza Krychowiaka na emeryturę. Były piłkarz Sevilli niedawno ogłosił zakończenie swojej przygody z reprezentacją Polski.



Sławomir Peszko ocenił zakończenie kariery w reprezentacji Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak za pomocą swoich mediów społecznościowych ogłosił, że zakończył karierę w reprezentacji Polski. 33-latek dla Biało-Czerwonych rozegrał równo 100 spotkań, w których strzelił pięć goli. W ostatnich meczach dla naszej kadry narodowej, obecny zawodnik Abha nie prezentował swojej wysokiej formy sprzed lat. Kilka lat temu jednak, Krychowiak był filarem linii defensywnej. Jego świetne występy podczas EURO 2016 zaowocowały transferem do Paris Saint-Germain. Sławomir Peszko sięgnął pamięcią do czasów, kiedy razem z Grzegorzem mieli okazje wspólnie reprezentować barwy Biało-Czerwonych oraz przywołuje jego świetną formę.

,,Jak będę go wspominał ze wspólnej gry w kadrze? Bardzo dobrze! Grałem w tym czasie u trenera Nawałki, gdy Grzesiek był w najlepszej formie, był osobą nie do zastąpienia na swojej pozycji, więc mogę mówić w samych superlatywach” – przyznał Sławomir Peszko.

Nowym trenerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. Zdaniem Sławomira Peszko, Grzegorz Krychowiak prawdopodobnie nie dostałby powołania od nowego selekcjonera, dlatego również zdecydował się na zakończenie przygody z Biało-Czerwonymi.

,,Postanowił zakończyć karierę. Uprzedził pewnie fakt, bo prawdopodobnie nie byłby powołany, ale ten czas i to, co zrobił do reprezentacji… Może to nie była wielka osobowość, bo on zawsze był trochę skryty na zgrupowaniach i spędzał czas w mniejszym gronie, ale jakość piłkarską miał w czasach Nawałki fantastyczną” – Powiedział były reprezentant Polski.