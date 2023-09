Jérôme Boateng może powrócić do Bayernu Monachium

Bayern Monachium szuka wzmocnień w defensywie. Jak informuje Florian Plettenberg, Jérôme Boateng znalazł się na celowniku klubu z Bawarii. Niemiec szykuje się więc na powrót do byłej drużyny.



W zespole Bayernu Monachium kontuzjowany pozostaje Matthijs de Ligt. Filar obrony tworzą Dayot Upamecano oraz nowy nabytek klubu Min-jae Kim. Wygląda na to, że Bawarczycy wciąż chcą wzmocnić swoją drużynę w linii defensywy. Z informacji podanej przez Floriana Plettenberga wynika, że Jérôme Boateng wkrótce może zostać ponownie piłkarzem klubu Bundesligi. Boateng pozostaje bez klubu od lipca. Jego ostatnim zespołem był Olympique Lyon. Bayern jak i sam zawodnik są chętni na podpisanie umowy. Portal Transfermarkt wycenia 35-latka na 800 tysięcy euro.

💥 EXCLUSIVE News Jerome #Boateng: FC Bayern is working on his return!

➡️ Advanced talks took place as he’s a free agent

➡️ Bosses want him

➡️ Boateng is fit and ready for his comeback ✔️

No medical yet. Next round of meeting is scheduled for Sunday. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/mmZ24SjANU

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 30, 2023