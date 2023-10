Betfan kurs 1.83 Raków Częstochowa vs Radomiak Radom Raków wygra i powyżej 1.5 gola TAK Obstaw

W ostatnim czasie Raków Częstochowa odbył kilka spotkań wyjazdowych, więc teraz w końcu wracają do domu. Niestety nie były to udane dni dla Mistrzów Polski, ponieważ zanotowali dwie porażki – jedną na krajowym podwórku, drugą w europejskich pucharach. Dziś postarają się poprawić morale swoich kibiców i wygrać mecz, choć nie będzie to „bułka z masłem”. Radomiak to zespół nieobliczalny, który stać dosłownie na wszystko. Czy sprawią niespodziankę w meczu wyjazdowym? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Wpłacasz 150 PLN i masz 450 PLN ⬅️

JAK TO DZIAŁA – OFERTA DLA NOWYCH GRACZY:

1. Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Raków Częstochowa – Radomiak Radom – typy bukmacherskie

Raków za główny cel w tym sezonie rzecz jasna postawił sobie obronę mistrzowskiego tytułu, ale nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja w tegorocznej kampanii jest niezwykle mocna, a bolesna porażka w Poznaniu powinna w Częstochowie dać sporo do myślenia. Wydawało się, że po odejściu Marka Papszuna gra częstochowian nie straci na jakości, ale w ostatnim czasie brak im trochę pewności siebie. To był ich główny atut w zeszłym sezonie, teraz momentami gubią się i mają olbrzymi problem z wykończeniem. Dlatego w tym momencie Legia czy Lech wyglądają solidnie.

Mimo wszystko uważam, że Radomiak nie będzie dla Rakowa groźnym rywalem. Owszem, piłkarze z Radomia potrafili niejednokrotnie zaskoczyć wyżej notowany zespół, ale częstochowianie przed własną publicznością rzadko kiedy zawodzą. Myślę, że gospodarze zdobędą pewne trzy punkty i strzelą minimum dwa gole w spotkaniu. Na to zdarzenie legalny bukmacher Betfan wystawił kurs @1.83.

Zapowiedź meczu Raków Częstochowa – Radomiak Radom

Raków musi już zapomnieć o fatalnym meczu w Poznaniu i iść do przodu. Jeśli teraz wpadną w dołek, bardzo trudno będzie z niego wyjść. Dawid Szwarga z pewnością zrobi wszystko, by odpowiednio zmotywować drużynę. Jednak pamiętajmy, że sezon jest długi, ale drużyna tej klasy nie może zaliczać wpadek, zwłaszcza przed własną publicznością. Goście wywożący z Częstochowy minimum punkt meczowy za remis to byłby sensacyjny obrazek. Jak widać, presja na Rakowie ciąży ogromna.

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Radomiak notuje fatalną serię pięciu spotkań bez wygranej. W dodatku w Pucharze Polski zaliczyli niemałą kompromitację i odpadli z Garbarnią Kraków. W takiej sytuacji ciężko o optymizm i raczej ich przełamanie nie będzie miało miejsca w Częstochowie. Raków jest faworytem tego starcia i powinien zgarnąć pełną pulę.

Kursy bukmacherskie Raków Częstochowa – Radomiak Radom

Jak zwykle porównujemy kursy na dane spotkanie u trzech legalnych bukmacherów w Polsce. Według analityków nieporównywalnie większe szanse na trzy punkty ma Raków.



Bukmacher Wygrana Rakowa Remis Wygrana Radomiaka Betfan 1.62 4.00 5.20 Fortuna 1.58 4.20 6.10 LVBET 1.57 4.40 6.00

Gdzie obstawiać mecz Raków Częstochowa – Radomiak Radom

Spotkania polskiej Ekstraklasy możemy typować w ofercie legalnego bukmachera Betfan. Do wyboru mamy kilkaset zakładów i możliwość skorzystania z opcji Bet Builder. Ciekawą opcją są również dedykowane zakłady specjalne.

Jeżeli nie masz jeszcze konta w Betfan, to rejestrując się z kodem promocyjnym GRAMGRUBO czeka na Ciebie bonus powitalny w postaci 200% od wpłaty do 300 PLN. Jak go zrealizować?

Załóż konto w Betfan z kodem promocyjnym GRAMGRUBO ➡ https://futbolnews.pl/betfan-bonus

2. Dokonaj pierwszej wpłaty na kwotę 150 PLN

3. 1x obrót depozytem i możesz grać dodatkowymi 300 PLN

4. 1x obrót bonusem i wygraną możesz wypłacić na swoje konto

Gdzie i o której oglądać mecz Raków Częstochowa – Radomiak Radom

Transmisję na żywo z tego spotkania zobaczymy na Canal+ Sport 3. Mecz rozpocznie się w niedzielę o 15:00. Natomiast relację tekstową będzie można śledzić w aplikacji Flashscore.