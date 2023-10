Dimarco zwrócił na siebie uwagę gigantów z Premier League

Federico Dimarco jest czołowym obrońcą Serie A i stale się rozwija. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest jednym z najlepszych lewych obrońców na świecie. Jak informuje Calciomercato, znalazł się w kręgu zainteresowań Chelsea i Manchesteru City.

Manchester City i Chelsea zainteresowani Dimarco

Manchester City i Chelsea mocno interesują się czołowym obrońcą Serie A – Federico Dimarco. Włoch od dwóch sezonów bryluje w Interze, a Simone Inzaghi jest zachwycony postawą wychowanka Nerazzurrich, który i w tej kampanii nie zawodzi. Do najważniejszych atutów wahadłowego można zaliczyć znakomite dośrodkowanie, umiejętność włączenia się do ofensywy i zdobywanie bramek w ważnych meczach. Dimarco ma ważny kontrakt do 2025 roku, a przez Transfermarkt wyceniany jest na 35 milionów euro.

🚨 Manchester City and Chelsea want Inter Milan's Italy defender Federico Dimarco. (Source: Calciomercato ) pic.twitter.com/LRETfIOlhR — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 30, 2023

O realizację transferu może być jednak trudno. Federico Dimarco to Interista z krwi i kości, wraz z kibicami śpiewa wszystkie przyśpiewki i jest niezwykle oddany swojej drużynie. Jeżeli zatem klub nie popadnie w sytuację, w której sprzedaż mocno odciąży budżet, to Dimarco zostanie w Interze.

Fot. Pressfocus